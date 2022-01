Falkensee Bauausschuss: Eisiger Wind im Sitzungssaal beim Thema Gebührensatzung

Falkensee

Ein eisig kalter Wind wehte zwischenzeitlich durch den Sitzungssaal im Falkenseer Rathaus, in dem am Montag der Bauausschuss tagte. Auf die Tagesordnung gesetzt hatte die Verwaltung eine Beschlussvorlage zur Aufhebung der im August 2021 neu gefassten Beitragssatzung für den Anliegerstraßenbau nach einer Beanstandung durch den Bürgermeister.

Monatelangem Ringen um neue Satzung folgt Beanstandung durch den Bürgermeister

Über die neue Satzung war zuvor monatelang erbittert gerungen worden. Die Stadtverordneten wollen damit zukünftig im Sinne der Bürger eine Dämpfung von Beitragsgebühren beim Straßenbau für die betroffenen Anlieger erreichen, auf die bis zu fünfstellige Summen zukommen könnten. Falkensees Bürgermeister Heiko Müller (SPD) hatte im Verlauf der Diskussionen immer wieder darauf hingewiesen, dass er rechtliche Probleme bei der neu gefassten Satzung sehe. Erwartungsgemäß hatte er den entsprechenden Beschluss dann im September auch beanstandet – mit harschen Worten, für die er von den Stadtverordneten viel Kritik erntete. In einem nächsten Schritt übersandte er seine Beanstandung an die Kommunalaufsicht zur Überprüfung auf Rechtskonformität.

Die Kommunalaufsicht zog daraufhin das Ministerium des Inneren des Landes zu Rate. Auch, weil die neu gefasste Satzung der Falkenseer Stadtverordnetensammlung bundesweit offenbar Alleinstellungscharakter hat und vergleichbare Satzungen, die das ausgestaltete Dämpfungsmodell nach Falkenseer Art für Berechnungen zu Grunde legen, nicht existieren. Weil daher die Gebührensatzung der Gartenstadt Vorbildcharakter habe und als Präzedenzfall gelten könnte, sei eine intensive Überprüfung, ob sie rechtlich auf sicheren Füßen stehe, umso wichtiger, hatte auch Heiko Müller mehrfach betont. Das Innenministerium zog schließlich qua Verantwortlichkeiten im November die Kollegen vom Ministerium für Infrastruktur zu Rate und forderte deren fachliche Einschätzung an. Deren Mitarbeiter gaben noch im November eine umfangreiche Stellungnahme ab, in der sie tatsächlich dann auch rechtliche Bedenken äußerten. Der kompetenzrechtliche Rahmen werde seitens der Stadt Falkensee mit der neuen Satzung überschritten, hieß es unter anderem. Da zudem die neue Satzung eine pauschale Betrachtung und keine grundstücksindividuelle Betrachtung vornähme, würden zudem Fragen der Gleichbehandlung aufgeworfen. Die Bewertung der im Raume stehenden kommunalrechtlichen Fragen würde jedoch wiederum in der Verantwortung des Innenministeriums liegen, hieß es da weiter.

Stellungnahme der Kommunalaufsicht erfolgte bislang nicht – dreimonatige Frist ist abgelaufen

Grundlage für eine Aufhebung des Beschlusses der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung ist letzten Endes die von der Stadt Falkensee angeforderte Stellungnahme der Kommunalaufsicht. Und die liegt bislang nicht vor. Trotz abgelaufener rechtskonformer Frist von drei Monaten nach Einreichung der Beanstandung (§55, Absatz 1, Brandenburgische Kommunalverfassung). Dies räumte Falkensees Baudezernent Thomas Zylla (CDU) vor dem Ausschuss am Montag auch ein. Die Beschlussvorlage zur Aufhebung der Satzung wolle er trotzdem aufrecht erhalten, erklärte er kompromisslos. Und dies, obgleich ihn zuvor mehrere Ausschussmitglieder, darunter der Ausschussvorsitzende Rainer van Raemdonck (AfD), eindringlich darauf hinwiesen, dass die Basis für solch einen Beschluss somit nicht vorliege. Zylla erklärte, dass offenbar aufgrund personeller Probleme die Kommunalaufsicht bislang ihre Stellungnahme nicht habe erarbeiten können. Er berichtete auch von Telefonaten, die der Bürgermeister mit der Kommunalaufsicht geführt habe. Diese gaben der Verwaltung offenbar ausreichend Anlass, die Beschlussaufhebung den Stadtverordneten dennoch vorzulegen. Man stütze sich dabei auf die Expertise der Ministerien, so Zylla. Die Verwaltung strebe auf diesem Wege die Einholung eines Meinungsbildes durch die Stadtverordneten an, ergänzte er.

„Ich fühle mich hier wie im falschen Film“

Dieses Vorgehen stieß im Ausschuss – nicht überraschend – auf wenig Gegenliebe. „Ich fühle mich hier wie im falschen Film“, brachte es der sachkundige Einwohner Marc-Oliver Wille auf den Punkt. Mit Blick auf die ministeriellen Stellungnahmen frage er sich zudem, „ob dort das ganze System nicht richtig verstanden wurde?“ Bereits im Dezember hatten fraktionsübergreifend die Stadtverordneten in einer Rückmeldung an die Ministerien auf „mathematisch-logische Fehler“ in deren Betrachtung hingewiesen, „die in der Folge zu einer unzureichenden rechtlichen Begründung führen“. Eine Antwort auf eine entsprechende Bitte für ein „vertiefendes Arbeitsgespräch“, um die Thematik gemeinsam noch einmal zu erörtern, steht nach MAZ-Informationen noch aus.

„Das ist glaube ich eine sehr klare Botschaft“

Dennoch preschte die Verwaltung nun vor, um den Beschluss der Stadtverordneten trotzdem aufzuheben. „Verfrüht“, wie gleich mehrere Ausschussmitglieder sehr deutlich machten. Entsprechend klar fiel schließlich die Abstimmung über den Vorschlag aus dem Rathaus aus: einstimmig lehnte der Ausschuss das Vorhaben ab (neun Nein-Stimmen, eine Enthaltung). „Das ist glaube ich eine sehr klare Botschaft“, gab der Ausschussvorsitzende Rainer von Raemdonck dem Baudezernten mit auf den Weg.

Debatte um Vorlage der Verwaltung fällt kurz und knapp aus

Die Debatte um das Thema fiel mit einer knappen Viertelstunde überdies deutlich kürzer aus als erwartet. So äußerten sich die Mitglieder des überfraktionellen Bau-Arbeitskreises IBAfF des Bauausschusses, der die Satzung im Vorjahr mit viel Fleißarbeit maßgeblich vorangetrieben hatte, zum Thema gar nicht. „Wir haben in der Sitzung nichts gesagt, weil es dazu schlichtweg nichts zu sagen gibt“, erklärte im Nachgang dazu Rainer Ganser (CDU). „Es gibt bislang keine Stellungnahme der Kommunalaufsicht. Also brauchen auch wir keine Stellungnahme abgeben. Was da am Montag im Ausschuss vor sich ging, ist einfach grotesk“, fand auch er deutliche Worte.

„Ohne eine Basis für die Diskussion ist das jetzt hier Zeitverschwendung“

Die Verwaltung indes hat die Beschlussaufhebung für den am Mittwochabend, 12. Januar 2022, tagenden Hauptausschuss ebenfalls auf die Tagesordnung gesetzt (18 Uhr, Rathaussitzungssaal). Dass deren Mitglieder ein gänzlich anderes Votum abgeben, ist unwahrscheinlich. Thomas Zylla nahm das Abstimmungsergebnis des Bauausschusses mit steinerner Miene entgegen. Zuvor hatte er noch erklärt, dass im Nachgang der beiden Sitzungen der Kommunalaufsicht durch den Bürgermeister telefonisch der aktuelle Stand mitgeteilt werde. „Damit diese weiß, worauf sie sich da einstellen kann“, so Zylla. Die Stellungnahme werde „sicher sehr umfangreich“. Dies dürfte so oder so der Fall sein. Am Ende behielt van Raemdonck recht, der Zylla eingangs empfohlen hatte, den Antrag zurückzuziehen. „Ohne eine Basis für die Diskussion ist das jetzt hier Zeitverschwendung“, hatte er gesagt. In der Sache gilt vorerst derweil auch weiter die Gebührensatzung vom 24. Februar 2016.

Von Nadine Bieneck