Nach mehr als zehn Jahren Jugendarbeit zieht sich der ASB zum Ende des Jahres aus den Jugendklubs „Alte Post“ und „Die Brücke“ zurück. „Wir haben in Rücksprache mit der Stadt Falkensee festgestellt, dass eine Neuausrichtung der Jugendarbeit an diesen beiden Standorten sinnvoll ist“, erklärt Robert Bolze, Betriebsleiter der ASB gGmbH für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe im Havelland. Viele Kinder und Jugendliche, die mittlerweile selbst erwachsen seien und eigene Kinder hätten, konnten dank des Engagements vieler Akteure für das Leben lernen. „Wir möchten uns bei unseren überaus engagierten Mitarbeitern, Kooperationspartnern, den Jugendlichen, der Gegefa und der Stadt Falkensee für die gute Zusammenarbeit bedanken“, so Bolze.

Seit Beginn des Jahres ist der Jugendklub „Die Brücke“ geschlossen, weil sich für die ausgeschriebene Stelle des Jugendklubleiters kein geeigneter Bewerber gefunden habe, so der ASB-Mann.

Falkensees Bürgermeister Heiko Müller bedauert den Rückzug des ASB: „Derzeit wird untersucht, ob beide Standorte als Jugendklubs erhalten bleiben können. Eine Entscheidung darüber soll nach der Sommerpause in der Stadtverordnetenversammlung getroffen werden. Zu entscheiden ist dann auch, wie der Betrieb organisiert wird.“

