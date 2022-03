Falkensee: Benefizkonzert für die Ukraine vorbereitet

Falkensee

Ein Benefizkonzert für die Ukraine – das haben Isabelle Engelmann und die Kirchengemeinde Falkensee-Falkenhagen ganz schnell auf die Beine gestellt. Am Sonntag, dem 20. März, ab 16 Uhr werden dann die Pianistin Isabelle Engelmann, auch künstlerische Leiterin der Falkenseer Musiktage, gemeinsam mit der ukrainischen Geigerin Sonja Godowska spielen.

Bekannt von den Falkenseer Musiktagen

„Statt Eintritt wollen wir am Ende des Konzertes Spenden für die Ukrainehilfe sammeln“, sagt Isabelle Engelmann, die seit Jahren mit Sonja Godowska zusammenarbeitet. Auch die Falkenseer haben die Musikerin schon erlebt und umjubelt. So erst im vergangenen Jahr bei den 22. Falkenseer Musiktagen mit einem fulminanten Piazzolla-Programm.

Von Kiew über Hannover nach Berlin

Sonja Godowska wurde in Kiew geboren, sie stammt aus einer Musikerfamilie und lebt seit 1995 in Deutschland. Studiert hat sie an der Hochschulen für Musik in Hannover und an der Musikhochschule „Hanns Eisler“ Berlin, wo sie seit 2003 auch als Dozentin für Violine tätig ist. Seit sechs Jahren ist sie außerdem Schauspielerin am Theater „Russische Bühne Berlin“, wo sie sowohl auf deutsch als auch auf russisch Stücke aufführt.

Falkenseer Konzert mit Fritz-Kreisler-Musik

Für das Benefizkonzert in Falkensee haben sich die beiden Musikerinnen Werke von Fritz Kreisler ausgewählt: Caprice viennoise, Schön Rosmarin, Tambourin chinois und andere. Der Wiener Fritz Kreisler (1875 bis 1962) ist einer der wenigen Musiker, die einen Krieg direkt miterlebt haben und von dem es Frontberichte gibt. Die Schrecken des Krieges hat er 1915 in dem Buch „Trotz des Tosens der Kanone“ aufgeschrieben.

22. Falkenseer Musiktage: Sonja Godowska zu Gast. Quelle: Marlies Schnaibel

„Meine Kollegin hilft gerade ehemaligen Schülern aus Kiew nach Berlin zu kommen und sagte, dass sie eventuell auch spielen würden“, blickt Isabelle Engelmann voraus.

Sie hofft auf viele Besucher bei dem Falkenseer Benefizkonzert am 20. März in der Falkenhagener Kirche, das die Schönheit der Musik ebenso feiern kann wie die Kraft der Solidarität und Hilfsbereitschaft.

Von Marlies Schnaibel