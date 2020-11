Falkensee

Das Auto stehen lassen und mit zur Blutentnahme musste ein 32-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch (25. November) gegen 2.55 Uhr in Falkensee. Polizisten hatten das Auto des Mannes in der Löwestraße angehalten und kontrolliert. Ein am vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Der junge Mann wird sich nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Von MAZonline