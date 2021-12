Falkensee: Bereits 2375 Euro gespendet

Falkensee

Manchmal sind die Bilder von Menschen in Not von ganz weit weg, manchmal sind es aber auch unsere unmittelbaren Nachbarn, die nur knapp der Katastrophe entronnen sind und vor dem Nichts stehen. Wie die Familie von Ines Z. aus Falkensee. Bei einem Wohnungsbrand verloren sie, ihr Sohn und Lebenspartner das gesamte Hab und Gut.

Hilfe für Falkenseer Familie

Die MAZ hat deshalb ihre Leser gebeten, bei unserer diesjährigen Sterntaler-Aktion mitzumachen und für die bedürftige Familie zu spenden. Und das haben sie getan. 2375 Euro sind bereits zusammengekommen. Dafür allen Spendern an dieser Stelle schon mal ein ganz herzliches Dankeschön.

Hier können Sie helfen Die MAZ-Leser können wieder dafür sorgen, dass die MAZ-Weihnachtsaktion ein Erfolg wird und Bedürftigen geholfen wird. Wenn Sie spenden wollen, nutzen Sie bitte das Konto Ines Z., Kennwort „MAZ-Sterntaler“ bei der Berliner Volksbank IBAN: DE 071 009 00 00 1056133000. Alle eingehenden Spenden fließen in voller Höhe in die Anschaffung von Schuhen, Wohnungsrenovierung und vielleicht eine Auszeit der Familie. Falls Sie eine Spendenquittung benötigen, vermerken Sie das bitte mit Adressenangabe beim Überweisen.

Das Geld soll helfen, das Nötigste wieder anzuschaffen. Schuhe für den elfjährigen Sohn, einige Möbel. Und vielleicht, so der bescheidene Wunsch der Familie, bleibt ein wenig Geld für eine kleine Auszeit, ein paar Tage an der Ostsee, übrig. Denn noch lange Zeit kann die Familie nicht in die völlig ausgebrannte Wohnung zurück. Wir bitten unsere Leser deshalb weiter, uns bei dieser Sammelaktion zu unterstützen. Ein kleiner Hinweis: Wer eine Spendenquittung möchte, bitte die Adresse auch mitteilen.

Von Marlies Schnaibel