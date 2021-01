Nauen/Falkensee

„Ich habe niemanden bedroht, niemanden abgestochen, niemanden ausgeraubt. Ich habe nichts gemacht“, beteuerte der Angeklagte Miroslaw Wolko (Name geändert) Donnerstag in der Verhandlung am Nauener Amtsgericht. Abgesehen davon, dass der Beschuldigte zu spät ins Gericht kam und beim ersten Verhandlungstermin vor Wochen gar nicht erschienen war, sagte er nun zur Sache nichts weiter aus. Er sieht sich selbst als Opfer, weil ihm im Gutspark sein Handy gestohlen worden sei.

Vorgeworfen wird dem aus Bosnien stammenden 25-jährigen Deutschen versuchte räuberische Erpressung und versuchte Nötigung. Die Tat soll sich im Oktober 2019 im Gutspark Falkensee ereignet haben. Zu dem Zeitpunkt war dort ein Rummel aufgebaut.

Zwei Zeugen wollen beobachtet haben, wie der Beschuldigte versucht hat, einen jungen Mann „abzuziehen“. „Der Angeklagte soll das Opfer genötigt haben, eine Geldbörse und einen Kopfhörer herauszugeben. Dabei soll er die Hand in seiner Jackentasche so gehalten haben, dass der Eindruck erweckt wurde, er hätte dort ein Messer“, erklärte die Staatsanwältin. Dann seien zwei Zeugen hinzugekommen, um dem vermeintlichen Opfer zu helfen. „Diesen Zeugen soll der Angeklagte gedroht haben, sie mit einem Messer abzustechen, wenn sie nicht verschwinden“, ergänzte die Staatsanwältin.

Eine „schauspielerische Leistung“

Nachdem die Zeugen die Polizei verständigt hatten, sind sie dem Angeklagten bis in die Bahnhofstraße zum Netto-Markt gefolgt. Dort eintreffende Polizeibeamte stellten den Beschuldigten im Eingangsbereich des Marktes, wie einer der an der Aktion beteiligten Beamten vor Gericht aussagte. „Wir haben ihn angesprochen und später auch durchsucht. Ein Messer, andere Waffen oder Drogen seien dabei nicht gefunden worden. Aber: „Der Angeklagte gab an, dass er zu besoffen sei, um etwas zum Tatvorwurf sagen zu können. Er hatte sich mehrfach über einen Abfalleimer gebeugt und so getan, als wenn er brechen müsste. Ein Atemalkoholtest beim ihm ergab aber 0,0 Promille“, sagte der Polizist und ergänzte: „Das war also eine gute schauspielerische Leistung.“ Sogar ein Rettungswagen war damals zum Netto-Markt hinzugerufen worden, doch auch die Sanitäter hätten bei dem Angeklagten nichts feststellen können.

Auf die Frage der Richterin, ob der Angeklagte den Eindruck gemacht habe, als wenn er unter Drogen stand, sagten beide Polizisten übereinstimmend: „Nein. Es gab weder an seinem Verhalten, seinen Augen oder beim Sprechen irgendwelche Anzeichen dafür.“

Verhandlung wurde vertagt

Zuvor hatte der Angeklagte, der keinen Beruf gelernt hat, arbeitslos ist und noch bei den Eltern in Berlin lebt, eingeräumt, zum Zeitraum der Tat nahezu täglich Drogen genommen zu haben. Deshalb können er sich an fast nichts erinnern.

Weil die beiden wichtigen Zeugen der vermeintlichen Straftat vom Oktober 2019 am Donnerstag nicht im Gericht erschienen sind, wurde die Verhandlung unterbrochen. Sie soll Anfang Februar fortgesetzt werden.

Von Jens Wegener