Falkensee

Nach zweijähriger Coronapause meldete sich am Sonnabend, 9. April 2022, in Falkensee das Frühlingsfest mit Ostermarkt zurück. Zahlreiche regionale Kunsthandwerker und Hobbykünstler boten auf dem Platz vor der Alten Stadthalle ihre Waren an und präsentierten zugleich auch einen Querschnitt ihrer Arbeiten.

Insgesamt 36 Aussteller aus der Region hatte ihre Stände vor der Alten Stadthalle aufgebaut. Zu sehen und zu kaufen gab es Bastelarbeiten, Dekorationen und vieles mehr. Wie es sich für einen Ostermarkt gehört, boten die Aussteller den Besuchern auch jede Menge österlicher Dekorationen.

Verkaufsangebot beim Frühlingsfest war vor allem von Osterdekoration geprägt

So gab es unter anderem Ostereier in allen Variationen, gefärbt, bemalt, beklebt oder kunstvoll gekratzt, zu sehen. Angeboten wurden auch Handarbeiten aus Wolle, handgefertigte Kleidung für Kinder, Erwachsene und Puppen. Keramiken und Osterdekorationen aus Holz und Heu rundeten das Angebot ab. Für das leibliche Wohl war mit Bratwurst und Kuchenbuffet ebenfalls gesorgt. Einen Großteil der Kuchen hatten die Aussteller selbst gebacken. Auch für die kleinen Besucher wurde einiges aufgeboten. Sie freuten sich über das Kinderkarussell und nahmen das Angebot des Förderkreises für Kinder, Kunst und Kultur in Falkensee (KiKuK) wahr. Der hatte ein Riesenmikado aufgebaut, bot Büchsenwerfen und eine Bastelstation zum Anfertigen eigener Ketten an.

Immer wieder blies der Wind die Marktstände durcheinander. Quelle: Enrico Berg

Auch wenn das Wetter in Falkensee durchwachsen war – viele Besucher schauten beim Ostermarkt vorbei

Trotz der aprilhaften Wetterkapriolen nutzten viele Besucher die Gelegenheit und bummelten, warm eingepackt in dicke Winterjacken, über den Markt. Das Wetter zeigte sich am Sonnabend in all seiner Vielseitigkeit: Stand man soeben noch bei Sonnenschein an einem Stand und bewunderte die schönen Dinge, schlug die Witterung binnen Minuten in Regen und Sturmböen um, gefolgt von wieder einsetzendem Sonnenschein.

Auch Initiatorin Karin Klemme (r.) hatte einen Stand aufgebaut. Quelle: Enrico Berg

„Das Wetter hätte wirklich besser sein können“, haderte Karin Klemme, Initiatorin des Ostermarktes, ein wenig mit den Gegebenheiten. Die Schar an Besuchern des Marktes sei zwar ordentlich, aber: „Das Kaufverhalten ist eher verhalten“, stellte sie fest. Kaum ausgesprochen, wehte eine heftige Windböe ihre Waren vom Tisch, die geschwind wieder vom Boden aufgesammelt werden mussten. Teils war der Wind gar so heftig, dass die Aussteller ihre Waren und Stände mit Händen und Füssen festhalten mussten. Nichtsdestotrotz war die Stimmung bei den Ausstellern sehr gut. Monika Schmidt aus Falkensee war mit ihren Gestecken und Kränzen zum Markt gekommen. „Obwohl das Wetter wirklich nicht gut ist, sind viele Besucher auf dem Markt. Die Leute sind eher zurückhaltend, was das Kaufen angeht, aber das kann ich verstehen. Alles wird teurer, die Leute halten ihr Geld zusammen“, sagte auch sie.

Richard Stecker und Jessica Jänicke freuten sich vor allem darüber, dass das Angebot individuell und keine Massenware war. Quelle: Enrico Berg

Überzeugt hatte das kleine, aber feine Marktangebot die Besucher Richard Stecker und Jessica Jänicke, die mit ihrem Söhnchen Emil vorbeigekommen waren. „Es gibt hier viele interessante und schöne handwerkliche Sachen, besonders die Holzarbeiten und die Kinderkleidung haben es uns angetan. Das ist eben keine Massenware“, meinte das Falkenseer Paar.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf Ostermarkt in Falkensee vor Alter Stadthalle „ist für jeden etwas dabei“

Am Stand mit den Osterdekorationen aus Heu und Stroh verweilte Jutta Wenzlaff aus Falkensee. Dort hatte sie die Qual der Wahl, gefiel ihr doch so vieles. „Es ist ein sehr abwechslungsreicher Ostermarkt“, befand sie dann auch. „Für jedermann ist etwas dabei. Das ist alles Handarbeit und mit viel Liebe gemacht“, lobte sie das individuelle Angebot und entschied sich letztendlich für den Kauf von zwei aus Heu gefertigten Hühnern.

Direkt nebenan hatte die Falkenseerin Birgit Springer ihr Angebot aufgebaut. Die gelernte Industriekeramikerin fertigt Schmuck und Dekorationen aus Aluminiumdraht und Kaffeekapseln an. „Es ist heute wirklich sehr stürmisch, da muss man echt auf seinen Stand und die Waren achtgeben“, beschrieb sie ihren Markttag. „Im Großen und Ganzen bin ich jedoch zufrieden mit meinem Verkauf“, so ihr Resümee.

Der Zulauf zum Markt war gut, aber die Kauflust bei den Besuchern noch sehr verhalten. Quelle: Enrico Berg

Der Falkenseer Ostermarkt bietet regionalen Künstlern eine Plattform, auf der sie ihre Werke zeigen und verkaufen können. „Es gibt so viele Künstler, die ihre Kunstwerke sonst nicht vorstellen könnten“, erklärt Karin Klemme ihre Beweggründe für den Markt, denn: „Hier können auch nichtgewerbliche Kreative ihre Sachen anbieten.“

Von Hannelore Berg