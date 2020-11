Falkensee

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht zu Sonntag mehrere Fahrzeuge in der Coburger Straße in Falkensee beschädigt. Herbeigeeilte Polizisten trafen den 41- jährigen Potsdamer gegen 4 Uhr dabei, wie er sich an einem weiteren Auto zu schaffen machte.

Bis dahin hatte er sich bereits an insgesamt sechs Pkw vergriffen. Als die Ordnungshüter die Identität des Trunkenbolds feststellen wollten, versuchte der abzuhauen. Der Mann war aggressiv und wurde gefesselt. Beim Atemalkoholtest erpustete er 2,06 Promille.

Anzeige

Die Polizisten brachten ihn ins Gewahrsam, wo er später von einem Familienangehörigen abgeholt wurde. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Lesen Sie auch:

Schafalarm in Falkensee: Ausgebüxter Vierbeiner nach Stunden im Baumarkt eingefangen

Nachtschicht für die Feuerwehr: Strohballen brennen in Milow

Von MAZ-online