Falkensee

Ein Bewohner des Übergangsheimes in der Straße An der Lake wurde in der Nacht zum Donnerstag angegriffen und schwer verletzt. Zuvor hatte ein Mitarbeiter des Wachschutzes des Übergangswohnheimes gegen 1 Uhr die Polizei gerufen, nachdem eine Gruppe von etwa zehn Personen in das Heim eingedrungen war.

Die Gruppe verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Zimmer eines Heimbewohners. Der 32-jährige somalische Staatsbürger, der in dem Zimmer wohnt und geschlafen hatte, wurde schließlich von mehreren Personen massiv angegriffen und schwer verletzt. Nach wenigen Minuten flüchteten die Täter.

Rettungskräfte versorgten den 32-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger festgestellt und in Gewahrsam genommen werden.

Dabei handelt es sich um einen 42-jährigen tschetschenischen Staatsbürger, dessen Motiv noch unklar ist. Die Ermittlungen zum Hintergrund des Angriffs und zur Identität weiterer Tatverdächtiger dauern an. Es wurde eine Anzeige aufgenommen.

Von MAZ Havelland