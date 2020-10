Falkensee

Der Titel ist ein bisschen reißerisch, gesteht Bernhard Schmidt: „Einladung zum hohen C“. Das „C“ steht hier für Christentum. Der Kirchenkreis Falkensee lädt zu einem Kurs für Erwachsene, Bernhard Schmidt als Vorsitzender kollegialen Leitung des Kirchenkreises und Annette Romanski werden ihn leiten. Glaubenskurse für Erwachsene sollen es werden, unkomplizierte und offene Gesprächskreise für Menschen, die Fragen haben.

Fragen nach Leben und Tod

Es sind Fragen, die in diesen Tagen nicht weniger werden. Nach dem Sinn des Lebens, nach dem Tod; Fragen nach unseren Wurzeln, danach wie das Christentum unsere Gesellschaft und unsere Kultur beeinflusst hat; Fragen zum Glauben.

Anzeige

„Es ist ein Glaubensangebot und ein Bildungsangebot“, sagt Bernhard Schmidt. Als Kirchenmann wünscht er sich natürlich mehr Gläubige, mehr Mitglieder in den Kirchen. Aber er wünscht sich auch mehr Wissen in der Bevölkerung, damit solche Sätze wie „Luther hat das Alte in das Neue Testament übersetzt“ nur noch fürs Kabarett gut sind.

Christentum für Anfänger

Der Kurs „Das Hohe C. Christentum für Anfängerinnen und Anfänger“ richtet sich an Neueinsteiger ohne Vorkenntnisse wie an diejenigen, die verschüttetes Wissen wieder auffrischen wollen. „Die Sehnsucht, glauben zu können, ist groß“, hatte Joachim Zehner vor zwei Jahren im MAZ-Gespräch gesagt. Der ehemalige Superintendent von Potsdam hatte damals mit dem Bibelkurs für Erwachsenen in Falkensee begonnen, aber sein Tod hatte das Aufbauwerk abbrechen lassen. „Für mich ist es deshalb auch so etwas wie ein Vermächtnis, in seinem Sinne die Arbeit fortzuführen“, sagt Bernhard Schmidt. Joachim Zehner war für ihn ein Pionier in der Sache, wenn es um Glaubenskurse für Erwachsene geht. In Potsdam hatte er dazu bereits vor Jahren ein Pilotprojekt auf den Weg gebracht. Die Kurse geben nicht nur den Teilnehmern Antworten auf Fragen, sie sollen auch der Kirche selbst einige Antworten geben. Nämlich, wie sie ihren Platz in der Gesellschaft behält oder findet, wie sie mit den Menschen ins Gespräch kommt.

Ausstellung zu Havelländer Kirchenvielfalt. Quelle: Marlies Schnaibel

„Früher wurde Glaube in den Familien vermittelt, das ist heute kaum noch so“, sagt Bernhard Schmidt. Er selbst stammt aus einer Pfarrersfamilie in Halle/Saale, hatte erst Musik und dann Religion studiert. Für ihn gehörten Glauben und Religion immer zum Alltag dazu. In unserer heutigen Welt ist das bei vielen anders. Deshalb sollen die Glaubenskurse ein Angebot sein. Die Teilnehmer können für sich entdecken, ob sie hier eine Lücke in ihrem Innern schließen können, ob ihnen der Glauben hilft, Halt zu finden, Sinn zu erschließen, Orientierung zu erhalten.

Auftakt im November

Der Kurs „Kaum zu glauben!“ besteht aus vier Gesprächsterminen. Für den 21. November um 10 Uhr ist das erste Treffen geplant, ob es bei diesem Termin bleibt, legen die Teilnehmer selbst fest. Das Gespräch findet nicht in einer Kirche, sondern im Beratungsraum des Kirchenkreisbüros in der Bahnhofstraße 61 statt. Der Beratungsraum wirkt nüchtern, neutral. Kirchliche Vielfalt ist allerdings an den Wänden erlebbar, Ursula Grünwald hatte die 23 Kirchen des Falkenseer Kirchenkreises fotografiert.

Kontakt über 03322/127341 oder kk-buero@kirchenkreis-falkensee.de

Von Marlies Schnaibel