Falkensee

Wegen eines Böschungsbrandes musste der Zugverkehr zwischen Falkensee und Spandau am Donnerstagabend für circa eine Stunde unterbrochen werden. In der Nähe des Selgros-Marktes hatte sich entlang der Bahnstrecke ein Flächenbrand entwickelt. Starke Winde sorgten dafür, dass sich das Feuer schnell ausbreiten konnten. Letztlich standen rund 8000 Quadratmeter in Flammen.

Böschungsbrand Falkensee Feuer Quelle: Julian Stähle

Die Falkenseer Feuerwehr wurde um 18.42 alarmiert. Schon auf der Anfahrt war für die Feuerwehr die starke Rauchentwicklung sichtbar. Daher wurden weitere Kräfte aus Brieselang, Schönwalde-Glien, Dallgow-Döberitz und Berlin angefordert. Insgesamt waren 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Mit mehreren Trupps gelang es den Einsatzkräften schnell, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Als das Feuer gelöscht war, konnte auch der Zugverkehr wieder langsam an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Quelle: Julian Stähle

Zur Brandursache gibt es bisher noch keine Erkenntnisse. Die Bundespolizei war vor Ort.

Von MAZonline