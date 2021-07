Falkensee

In der Poststraße in Falkensee ist am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Das bestätigte die Leitstelle Potsdam. In Brand geraten ist ein Gebäude. Die Flammen haben offenbar auf einen Dachstuhl übergegriffen.

Die Feuerwehr rückte mit Großaufgebot aus, um den Brand zu bekämpfen und ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Das teilte die Leitstelle gegen 18.35 Uhr auf MAZ-Anfrage mit. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Von MAZonline