Falkensee

Nach einem Verkehrsunfall musste am Mittwochmorgen die Rudolf-Breitscheid-Straße in Falkensee gesperrt werden. Ein nicht mit Fahrgästen besetzter Linienbus und ein Kleintransporter waren dort zusammengestoßen. Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde ambulant von Rettungskräften behandelt. Trotz eines Sachschadens in Höhe von etwa 10.000 Euro bleiben beide Fahrzeuge fahrbereit. Die Ursache des Zusammenstoßes ist noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Von MAZonline