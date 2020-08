Falkensee

Ein Postbriefkasten in der Falkenhagener Straße in Falkensee ist in der Nacht zum Dienstag beschädigt worden. Mehrere Briefe lagen auf dem Boden.

Vermutlich wurde der Kasten aufgesprengt, denn ein Zeuge vernahm gegen 2 Uhr einen Knall. Ob etwas gestohlen wurde, ist unklar.

Von MAZonline