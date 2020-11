Falkensee: Bürgerentscheid zum Hallenbad erfolgreich

Falkensee

Falkensee bekommt ein Hallenbad. Der Bürgerentscheid zum Bau eines Hallenbades war erfolgreich. 10452 Ja-Stimmen sorgten für die nötige Mehrheit, 5504 Bürger hatten mit Nein gestimmt. Mit den Ja-Stimmen war auch deutlich das notwendige Quorum erreicht worden. Danach hätten in absoluten Zahlen 9188 Bürger für den Hallenbadbau stimmen müssen. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,6 Prozent.

Deutliche Entscheidung

Bürgermeister Heiko Müller ( SPD) zeigte sich erleichtert über den Ausgang des Bürgerentscheids. Auch über die Deutlichkeit der Entscheidung. Trotz der Corona-Bedingungen hätten viele Falkenseer an dem demokratischen Prozess teilgenommen. Er hofft nun, dass das Vorhaben zügig umgesetzt werden kann. Eine Baugenehmigung für den Bau liegt bereits vor.

Mit einem sachlichen „Glückwunsch“ gratulierte Hans-Peter Pohl ( CDU) kurz nach der Auszählung dem Bürgermeister. Die CDU gehörte mit Blick auf die hohen Kosten zu den heftigsten Kritikern des Projektes. „Wir bedanken uns bei allen, die an dem Bürgerentscheid teilgenommen haben“, sagte Marius Miethig von der Vernetzungsgruppe der Hallenbad-Kritiker. Mit dem Ausgang der Abstimmung war er „nicht glücklich“, aber den Ausgang wertete er als „deutlich“. Er kündigte im Namen der Vernetzungsgruppe an, weiterhin kritisch auf das Projekt zu schauen und es zu begleiten.

Glückliche Befürworter

„Das ist ein Entscheid im Sinne der Bürger“, freute sich Harald Petzold (Linke) am Sonntagabend über das Abstimmungsergebnis. Das Megabauprojekt kann jetzt umgesetzt werden, obwohl es von der Mehrheit der Falkenseer Abgeordneten am 4. Dezember 2019 abgelehnt worden war. Damals hatten sich SPD, AfD und Linke für den Bau ausgesprochen, die anderen Fraktionen hatten gegen das 23-Millionen-Euro-Vorhaben gestimmt. Nach dieser Ablehnung brachten die Hallenbadbefürworter ein Bürgerbegehren auf den Weg. Das war mit fast 6000 Unterschriften erfolgreich und machte den Weg zum jetzigen Bürgerentscheid am 15. November frei.

Dem Bürgerentscheid war eine heftige öffentliche Debatte vorausgegangen. Quelle: Marlies Schnaibel

Es war der erste Bürgerentscheid in der Geschichte der Stadt Falkensee. Er bildete den Abschluss einer bisher beispiellosen öffentlichen Diskussion. Der Wunsch nach einem Hallenbad besteht schon lange, bereits 2007 sammelte der Seniorenbeirat rund 7000 Unterschriften dafür. 2015 startete er erneut eine Unterschriftensammlung, mehr als 8000 Falkenseer sprachen sich für den Bau aus. In der Stadtverordnetenversammlung war das Thema zunehmend kontrovers diskutiert worden. Die Kritiker sahen neben ökologischen Aspekten vor allem die hohen Baukosten und den später nötigen jährlichen Zuschuss als Ablehnungsgrund an. Die Baukosten werden derzeit mit 23 Millionen Euro geschätzt, der jährliche Zuschuss dürfte den für die Stadthalle noch übersteigen.

Von Marlies Schnaibel und Marco Paetzel