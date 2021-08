Falkensee: Bürgerhaus plant Blueskonzert im Garten

Falkensee

Das Bürgerhaus Finkenkrug setzt seine Konzertreihe fort und lädt für den 28. August zu einem Open-Air-Konzert in den Garten des Hauses in der Feuerbachstraße. Zu Gast ist das Kat-Baloun-Trio aus Berlin.

Kat Baloun kam aus Texas nach Berlin

Kat Baloun aus El Paso, Texas, begann mit 13 Jahren Harmonika zu spielen und entwickelte ihr Spiel und ihren Gesang, als sie später in San Francisco wohnte und mit dortigen Bluesbands arbeitete. Mittlerweile seit zwei Jahrzehnten in Berlin ansässig, ist sie hier nicht mehr aus der Bluesszene wegzudenken.

Blues-Gitarrist Freddie Fischdal dabei

Freddie Fischkal agiert als Blues-Gitarrist seit langer Zeit in verschiedenen Berliner Bands, in den frühen 80ern bis in die 90er Jahre als Bandleader der „Eb Davis Blues Band“. Nebenher als gefragte Aushilfe bei befreundeten Bands spielte er praktisch in allen Blues, Soul und Rock’n’Roll Bands aus Berlin.

Chris Rannenberg als Urgestein deutschen Blues’

Chris Rannenberg kann man ohne Weiteres als ein Urgestein des Blues in Deutschland nennen. Immer wieder eine zentrale Figur in den verschiedenen hervorragenden Bluesgemeinschaften, spielte er live und auf CDs mit zahllosen Blues-Musikern.

Im Trio tun sich die drei zusammen, um aus ihrem Fundus ein Programm mit alten Bluesnummern, Juwelen der R&B-Geschichte und eigenen Stücken zu verschmelzen.

Das Konzert am 28. August beginnt um 19 Uhr, Einlass ab 18.15 Uhr, Eintritt kostet 20 Euro. Reservierungen bitte bei Angabe der Kontaktdaten unter info@buergerverein-finkenkrug.de oder telefonisch unter 03322/1 24 73 10.

Von MAZonline