ASB-Projekt: Bürgerlotsen helfen finanzschwachen Familien

„Am stärksten von Armut bedroht sind alleinerziehende Mütter und Senioren“, sagt Wolfgang Biernath vom ASB Falkensee. Gemeinsam mit Kollegin Sylvia Dalchow leitet Biernath das Pilotprojekt „Bürgerlotsen“, das es jetzt in Falkensee gibt. An der Bahnhofstraße 85, Ecke Poststraße, ist das ASB Beratungszentrum, in dem Biernath und Dalchow zweimal pro Woche Rede und Antwort stehen. Sie geben Tipps und leiten von Armut bedrohte Menschen an die richtigen Fachstellen weiter.

Das bereitstehende Geld wird kaum abgerufen

„Das Pilotprojekt haben wir ins Leben gerufen, weil von dem bereitstehenden Geld für mittellose Menschen nur 30 Prozent abgerufen werden“, sagt Sylvia Dalchow. Einfach, weil viele nicht wüssten, dass es solche Hilfen gibt. Als Beispiel nennt Dalchow den Kinderzuschlag. Den können Eltern oder Erziehungsberechtigte beantragen, wenn trotz Arbeit das Geld nicht reicht und allein mit dem Kinderzuschlag und eventuelles Wohngeld das nötige Geld zum Leben zusammenkäme. „Wir erklären Menschen, die für diese Zuschüsse qualifiziert sind, woher sie die Anträge bekommen. Bei Fragen zum Ausfüllen helfen wir gern weiter“, sagt Sylvia Dalchow.

Dazu gehören auch Anträge für Leistungen aus dem Bildung und Teilhabe-Paket der Bundesregierung. Diese Leistungen (es können Geld oder Gutscheine sein) sind für Schüler aus einkommensschwachen Familien und können etwa für Klassenfahrten, Schulessen oder Lernförderung verwendet werden. „Für mich ist ein Kind arm, wenn es nicht an einer Klassenfahrt teilnehmen kann, weil die Familie das Geld nicht hat“, sagt Sylvia Dalchow. Gut sei aber, dass viele Schulen mittlerweile diese Schüler an Hilfestellen vermitteln würden.

Riksha-Service ruht noch

Die Bürgerlotsen helfen neben Schülern auch Senioren. Für Wolfgang Biernath sind Altersarmut und Alterseinsamkeit besonders wichtige Themen. Er kann weiterhelfen, wenn es um Fragen zur Pflege geht. „Oft ist es so, dass von einem alten Ehepaar der Mann in ein Seniorenwohnheim kommt und seine Rente dafür drauf geht“, sagt Biernath. Dann müsse die Ehefrau plötzlich alles andere allein von ihrer Rente zahlen. „Und das wird dann knapp“, so Biernath. In solchen Fällen können die Bürgerlotsen an die entsprechenden Fachstellen weitervermitteln.

Ältere Bürger, die bewegungseingeschränkt sind, können den Riksha-Service bei Wolfgang Biernath bestellen. „Den Riksha-Service bieten wir wieder an, wenn die Corona-Maßnahmen gelockert sind“, sagt Biernath. Dann geht es wieder mit der Fahrradkutsche durch Falkensee.

Beratung auch am Telefon

Das Pilotprojekt der ASB-Bürgerlotsen gibt es seit einem Vierteljahr. Seit wenigen Wochen haben sie ihre Räume im Falkenseer Zentrum. „Früher war hier die Pflegeberatung“, sagt Wolfgang Biernath. Wegen der Corona-Krise ist es ruhig in den Räumen. Ein Flatterband trennt die Kundenstühle von den Schreibtischen der Helfer.

„Wir klären zurzeit vieles telefonisch“, sagt Biernath. Fachmännische Berater sind Biernath und Dalchow aber nicht: „Die Bürgerlotsen sind keine Experten, die Anträge bearbeiten und fertig machen“, sagt Biernath. Vielmehr gehe es darum, Betroffenen zu zeigen, wie sie sich selbst helfen können und sie – ganz dem Projektnamen nach – an die richtigen Fachstellen zu „lotsen“.

Die Bürgerlotsen sind jeden Dienstag von 10 bis 13 Uhr und an Donnerstagen von 15 bi 17 Uhr im ASB Beratungszentrum an der Bahnhofstraße 85. Wer telefonisch einen Termin ausmachen oder Tipps haben möchte, kann Wolfgang Biernath erreichen unter: 0159/04 34 39 57.

