Falkensee: Corona-Kunstaktion erbringt 13.000 Euro für Kinderprojekte

Falkensee

Das Falkenseer KiKuK-Projekt „Es ist 2020 und alle machen mit“ wurde mit dem ersten Corona-Lockdown im März 2020 geboren. Nun hatte KiKuk, der Förderkreis für Kinder, Kunst und Kultur in Falkensee, zu einer Versteigerungsaktion eingeladen. Das Ergebnis übertraf alle Erwartungen: 13.000 Euro für die Unterstützung von Kinderprojekten kamen zustanden.

Kunstaktion des Falkenseer Vereins KiKuk: Versteigerung in Dallgow Quelle: Holger Kohl/Verein

Das erste Etappenziel des Vereins war 2020 gewesen, Kinder in der Zeit der Kontaktbeschränkungen zu motivieren, ein Bild für eine Ausstellung zu malen. Dann ging die Einladung auch an Erwachsene. Aus beinahe allen Bundesländern und den Bereichen Bildung, Hobbykünstlerszene, Kultur, Kunst, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft trafen Arbeiten ein.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Was dann geschah, hätten wir uns in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Die Vision wurde Realität. 135 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben eine einzigartige zeitgeschichtliche Kunstsammlung aus 186 Exponaten erschaffen“, sagt Vereinsvorsitzender Detlef Tauscher

Kunstaktion des Falkenseer Vereins KiKuk: Versteigerung in Dallgow Quelle: Holger Kohl/Verein

Alle Werke konnten am Wochenende im Original in der Tanzschule Allround in Dallgow-Döberitz besichtigt werden, bevor die Auktionatoren über 60 einzelne Kunstwerke zur Gebotsabgabe aufriefen. In nur zweieinhalb Stunden kamen alle Exponate unter den Hammer. Kein einziges blieb übrig und das sei nach Auskunft des Auktionators bei einer solchen Versteigerung mehr als außergewöhnlich.

Auktion und Verlosung in Dallgow

Über 8000 Euro investierten die Kunstliebhaber in der Auktion. Neben der Versteigerung waren Arbeiten verlost worden, durch den Losverkauf kamen zusätzlich rund 5000 Euro in die Projektkasse der Kinder.

Detlef Tauscher bei der Kunstauktion. Quelle: Holger Kohl/Verein

Auf die Frage, was mit diesem Geld konkret finanziert werden soll, teilt der Vorsitzende des Vereins, Detlef Tauscher mit: „Zunächst werden wir kindgerechte Freizeitangebote an den Wochenenden und den Ferien realisieren und zeitgleich Aufbau der von uns in Planung und Umsetzung befindlichen Bildungs- und Wissenswerkstatt investieren. Wir möchten den Kindern ein soziales, respektvolles Umfeld bieten und entstandene Wissenslücken gemeinsam mit Freude und Erfolg schließen helfen. Das können wir mit dieser Anschubfinanzierung ab nächster Woche konkret angehen.“

Workshop für 11. Dezember geplant

Am 11. Dezember findet der Start-Workshop statt. „Wir suchen noch weitere Ehrenamtliche und auch feste Räumlichkeiten. Aber wir sind sehr, sehr guter Dinge, dass wir die Herausforderungen gemeinsam bewältigen können.“

Mehr Informationen unter www.kinderkukfalkensee.de oder 030 339 889 420

Von MAZonline