Falkensee: DRK plant WG für schwule Senioren

Der DRK-Kreisverband Potsdam/Zauch-Belzig erweitert sein Angebot an Pflegeeinrichtungen und plant eine Wohngemeinschaft für homosexuelle Senioren in Falkensee. Es ist nach eigenen Angaben die erste Einrichtung ihrer Art in Brandenburg.

Sonnenbalkon mit Seeblick

In einer Villa am Falkenhagener See soll eine Senioren-WG für homosexuelle Männer entstehen, „die keine Wünsche offen lässt“, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK-Kreisverbands Potsdam/Zauch-Belzig. Ob hochwertig eingerichtete Wohnküche mit offenem Kamin, lebendiger Sonnenbalkon mit Seeblick oder 80-Quadratmeter-Terrasse mit angrenzendem Garten: Die Villa soll alles bieten, um sich außerhalb des eigenen Zuhauses wohlzufühlen und dabei nicht die Wohnansprüche herunterzuschrauben.

Für den DRK-Kreisverband Potsdam/Zauch-Belzig ist es von besonderer Bedeutung, Pflegeangebote für schwule Männer in Brandenburg zu schaffen: „Wir sehen einen Bedarf, da es aus unserer Erfahrung homosexuelle Männer in Brandenburg schwer haben, im Alter einen entsprechend geschützten Wohnraum zu finden. Das wollen wir mit unserer Wohngemeinschaft in Falkensee ändern“, sagt Jeanette Kritzel, Fachbereichsleiterin für soziale Dienste im Kreisverband.

Ort der Gleichgesinnung und des Respekts

Die Senioren sollen es sich in der Villa gutgehen lassen: DRK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 24 Stunden an sieben Tagen die Woche für sie da. Sie kochen, putzen und unterstützen sie dort, wo es gewünscht ist. Gleichzeitig gestalten sie gemeinsam mit ihnen WG-Projekte wie Lesungen, Musik oder Weinabende.

Mit der Senioren-WG möchte der DRK-Kreisverband Potsdam/Zauch-Belzig einen auf die Bedürfnisse homosexueller Männer eingerichteten Ort der Gleichgesinnung, des Respekts und des Schutzes schaffen. „Wir wollen mit unserer Einrichtung für eine breitere Akzeptanz von Homosexualität in der Gesellschaft und besonders in der Pflege sensibilisieren“, sagt Jeanette Kritzel.

