Falkensee, Dallgow und Schönwalde: Große Müllsammel-Aktion der Europa Union Havelland

Havelland

Es ist eine starke Bilanz, aber gleichzeitig eine nicht wirklich erfreuliche: Weit über einhundert prall gefüllte Müllsäcke kamen am Wochenende bei der von der Europa Union Havelland organisierten Aufräumaktion in Falkensee, Dallgow-Döberitz und Schönwalde zusammen.

Säcke nach Ende der Aktion sachgerecht entsorgt

Unterstützt wurde sie dabei von zahlreichen Helfern, die sich an mehreren Stützpunkten einfanden und schließend tatkräftig mit anpackten. Über mehrere Stunden hinweg wurde dabei jede Menge Müll eingesammelt, der zuvor achtlos von anderen in der Öffentlichkeit weggeworfen worden war. Die weit über einhundert Säcke wurden nach Ende der Aktion sachgerecht entsorgt, wie Georg Baumann von der Europa Union mitteilte.

An der Sammelaktion beteiligten sich Bürgerinnen und Bürger aus Falkensee, Dallgow-Döberitz und Schönwalde-Glien. „Ich freue mich sehr über die tolle Unterstützung“, resümierte Erhard Winkler, der die Aktion am Sonnabend gemeinsam mit Verena Hedtke organisiert hatte. Unermüdlich war Winkler von Stützpunkt zu Stützpunkt unterwegs, um vor Ort die organisierten Getränke, Äpfel und Süßigkeiten, aber auch Mülltüten und Müllgreifer zu verteilen.

Groß und Klein beteiligten sich an der Aufräumaktion. Die Europa Union Havelland versorgte sie nicht nur mit Mülltüten, sondern auch mit Getränken. Quelle: privat

In der Gemeinde Dallgow-Döberitz erhielten die Initiatoren zudem Unterstützung aus dem Rathaus. Bürgermeister Sven Richter (CDU) packte höchstpersönlich beim Sammeln des Unrats mit an, der in Dallgow eingesammelte Müll wurde anschließend von der Gemeinde auch entsorgt.

Reaktion der Stadt Falkensee enttäuschend

Enttäuschend dazu im Vergleich die Reaktion der Stadt Falkensee. Diese unterstütze eine Müllsammelaktion im Rahmen des Umwelttages am 30. April, teilte man den Initiatoren der Europa Union mit.

Der Bürgermeister von Dallgow-Döberitz, Sven Richter (CDU), packte selbst mit an. Die Gemeinde unterstützte die Aktion tatkräftig. Quelle: privat

Weitere Ressourcen seien nicht vorhanden, sei dem Verein auf Nachfrage mitgeteilt worden. Dass die eingesammelten Abfälle dennoch fachgerecht entsorgt wurden, darum kümmerten sich schließlich die Veranstalter selbst und übernahmen auch die Kosten dafür.

Erhard Winkler hatte die Müllsammelaktion zusammen mit Verena Hedtke maßgeblich mit angeschoben. Quelle: privat

Erhard Winkler war nach Abschluss der großflächigen Aktion zufrieden. „Ich bin sehr froh über die tolle Hilfe von engagierten Bürgern“, sagte er und berichtete durchaus mit Stolz: „Die Firma Radio Jeske hat den Abtransport der Müllsäcke übernommen, viele Freiwillige sind zu den Stützpunkten gekommen“.

Das Grundsatzproblem der vermüllten Umwelt lasse sich jedoch mit einer einmaligen Aktion nicht lösen. „Leider ist es so, dass wir das eigentlich jeden Monat machen müssten“, sagte er betrübt. „Ich fürchte, dass auch beim Umwelttag in Falkensee am 30. April erneut sehr viel Müll gesammelt werden wird.“ Er selbst werde auch dann wieder dabei sein und kräftig mitanpacken.

