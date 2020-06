Falkensee

Mit einer kurzen persönlichen Erklärung beendete Daniela Zießnitz am Mittwochabend ihre Arbeit als Falkenseer Stadtverordnete. Sie legte ihr Mandat nieder.

Fraktionsvorsitzende geht

Die Diplomverwaltungsbeamtin Daniela Zießnitz war fast 17 Jahre Abgeordnete in der SVV, davon hatte sie elf Jahre die CDU-Fraktion als Vorsitzende geführt. Seit zwei Jahren ist sie Vizebürgermeisterin in Nauen, die berufliche Tätigkeit fordert sie in einem Maße, dass nicht genügend Zeit bleibe, ihr Mandat tiefgründig genug auszuüben, erklärte Daniela Zießnitz.

Achtung erworben

Durch ihren akribischen und sachlichen Arbeitsstil hatte sie sich auch bei anderen Fraktionen Anerkennung erarbeitet. Sie selbst dankte den Abgeordneten und der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit. Die gebürtige Berlinerin lebt seit 2002 in Falkensee.

Von Marlies Schnaibel