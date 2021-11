Eindringlich beschrieb Falkensees Bürgermeister Heiko Müller (SPD) den Platzmangel der Verwaltung in der Gartenstadt. Seit 2016 wird bereits an einer Erweiterung des Rathauses geplant. Der Bauantrag ist inzwischen seit einigen Monaten gestellt. Die Architekten präsentierten nun im Bauausschuss den Entwurf des Gebäudes, in dem 60 Mitarbeiter Platz finden sollen.