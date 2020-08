Falkensee

Unter dem Titel „ Falkensee – unser Wohnzimmer“ findet am Samstag, dem 22. August, die diesjährige Demokratiekonferenz statt. Ausrichterin ist die Partnerschaft für Demokratie Falkensee. Die Konferenz beginnt um 11 Uhr im Musiksaalgebäude am Campus und auf dem Campusplatz. Neben dem Austausch zu Miteinander und Bürgerbeteiligung sollen auch Projektideen und Forderungen aus der ersten Demokratiekonferenz von 2015 betrachtet und weiterentwickelt werden.

Partnerschaft für Demokratie

„2015 haben wir die Frage gestellt, woran die Menschen in fünf Jahren merken, dass sich etwas verbessert hat. Das nehmen wir zum Anlass, um ehrlich und offen auf die Entwicklungen in Falkensee zu schauen“, erklärt Stefan Settels von der Koordinierungsstelle der Partnerschaft für Demokratie. Nach der Eröffnung und einem Vortrag von Thomas Heppener, Referatsleiter im Bundesfamilienministerium, gibt es Arbeitsphasen. Für ein Mittagessen und musikalische Begleitung ist gesorgt, Gebärdensprachdolmetscherinnen begleiten die Konferenz.

Arbeit in Workshops

„In den Workshops geht es vor allem um den respektvollen Umgang miteinander, um Teilhabe und Mitsprache. Worüber reden wir? Wie reden wir miteinander und wer darf eigentlich mitreden?“, sagt Christian König vom Büro für Vielfalt der Stadt Falkensee.

Verschiebung wegen Corona

Die ursprünglich für Ende März geplante Veranstaltung musste wegen der Corona-Pandemie verlegt werden und findet nun unter besonderen Bedingungen statt: „Wir haben ein Hygienekonzept erstellt und stehen dazu im Austausch mit dem Gesundheitsamt. Was niemand will, ist eine Ansteckung auf der Veranstaltung. Doch gerade weil Corona viel im Miteinander verändert hat, möchten wir die Menschen in Falkensee wieder ins Gespräch bringen“, so Settels.

Die Partnerschaft für Demokratie Falkensee gibt es seit 2015. Sie wird durch Fördermittel des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ finanziert, die Stadt Falkensee beteiligt sich durch einen Zuschuss . Die Partnerschaft für Demokratie unterstützt Projekte, die Demokratie fördern wollen, sich für Vielfalt einsetzen und Extremismus vorbeugen. Über eingehende Projektanträge entscheidet der Begleitausschuss, der sich aus Vertretern von Vereinen, Initiativen sowie Kirchen und Schulsozialarbeitern zusammensetzt.

Anmeldung vorab per E-Mail an stefan.settels@asb-falkensee.de oder telefonisch unter 03322 4283715 erforderlich.

