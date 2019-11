Die heimlichen Fotos von der Mauer

Falkensee

„Frei-Kuchen nur für Westler“ – der Spruch sagt viel über die Euphorie der Ereignisse vor 30 Jahren. Annelies Kubicki hatte das geschrieben, auf ein einfaches Pappschild. Gemeinsam mit ihrer Schwiegertochter hatte sie damals Kuchen gebacken für die große Begegnung der Falkenseer und Spandauer.

Kuchen zum Mauerfall

So wie sie hatten es in dieser Nacht viele im Ortsteil Falkenhöh getan, erinnert sich Annelies Kubicki: „Vor den Häusern wurde gegrillt, wurden Kuchen oder Schmalzstullen an die Besucher aus dem Westen verteilt, Kutschfahrten angeboten“, erinnert sie sich an die aufgeräumte, herzliche, überschäumend freundliche Atmosphäre der Falkenseer Maueröffnung.

Zur Galerie Die Falkenseer mussten bis zum 13. November 1989 auf den Mauerfall warten. Es musste erst ein Grenzübergang nach Spandau geschaffen werden.

Ein Foto im Falkenseer Museum zeigt Annelies Kubicki selbst, stellvertretend für viele, die damals freudig den Mauerfall feierten. Es hängt dort im Museum aber auch, weil diese Frau so etwas wie der Falkenseer Kronzeuge des Mauerbaus und Mauerfalls wurde. Daneben zeigt das Museum die Fotos, die Annelies Kubicki vom Mauerbau und vom Mauerfall gemacht hat. Sie gehört zu den wenigen, die die Mauer von der Ostseite fotografiert hatten.

Elternhaus am Stadtrand

Das Elternhaus in der Calvinstraße stand direkt an der Grenze. „Der 13. August 1961 war ja ein Sonntag. Und es war so seltsam still“, erinnert sich Annelies Kubicki. Vor ihrem Haus verlief die Grenze, einen Graben hatte es dort schon früher gegeben. Nun wurden Stacheldrahtzäune errichtet, später Betonmauern. Annelies Kubicki fotografierte wenige Wochen danach. „Ich hatte schon Angst“, erzählt sie. Würde sie erwischt werden, drohten Spionagevorwurf und schwere Strafen. Sie hat trotzdem fotografiert, nicht weil sie sich als Heldin fühlte. „Ich spürte so eine Verantwortung für politische Dinge in mir“, beschreibt sie ihre Einstellung. So war sie erzogen worden, ihr Vater hatte während des Krieges auch unter der Bettdecke Radio aus London gehört.

Die Grenzer im Blick

Vorsichtig, aber beherzt hatte sie fotografiert, hatte darauf geachtet, dass die Grenzer nicht zu ihr herübersahen, ist immer wieder ins Dunkel des Zimmers zurückgetreten. Die Fotos zeigen die Anlagen, geben den Blick frei zum Waldkrankenhaus, zeigen einen hölzernen Wachturm. In ihrer geliebten Practica hatte Annelies Kubicki damals einen Diafilm, den brachte sie ins Labor in Dallgow. Es fiel keinem auf, die entwickelten Dias legte die junge Frau in den Schrank. Da bleiben sie Jahrzehnte lang liegen.

Leben mit Passierschein

„Wir haben damals gedacht, das mit dem Zaun und der Grenze – das ist doch nur vorübergehend“, erzählt die Falkenseerin. Ihr Mann war noch durch den Zaun gekrochen, um seine Schwester in Spandau die vergessene Reiseschreibmaschine zu bringen. Wie dauerhaft und ernst die Grenzsituation wurde, das wurde der Familie erst nach und nach klar. Ein Leben mit Passierschein und viel Militär. „Das hat mich später zunehmend bedrückt, hat mich psychisch krank gemacht“, erzählt Annelies Kubicki, die schlimmen Träume blieben erst weg, als die Mauer fiel. Und: Als die Mauer fiel, war sie wieder mit ihrem Fotoapparat zur Stelle.

Arbeit in Ost-Berlin und Hennigsdorf

Annelies Kubicki hatte in Falkensee in der PGH „Foto und Film“ gelernt und danach in Ostberlin bei der Akademie der Künste gearbeitet. „Im Labor haben wir den Nachlass von Heinrich Mann und Bertolt Brecht verfilmt“, erinnert sie sich. Aber es gab wenig Geld, so wechselte sie in die Pathologie der Charité. Der lange Arbeitsweg von Falkensee um Westberlin herum – er blieb. Als dann die Kinder kamen, blieb sie erst einmal ein paar Jahre zu Hause. Dann fand sie im Stahlwerk Hennigsdorf eine Arbeit. „Ich war so froh, dass ich wieder arbeiten konnte“, erzählt sie, die Arbeit war interessant. „Wir waren ein Kollektiv von neun Frauen und drei Männern“, erzählt sie. „Das war sehr schön“, denkt sie gern an diese Zeit zurück.

Visum beantragt

Den Umgang mit der Kamera war die Falkenseerin zeitlebens gewöhnt. Und nach dem 9. November legte sie den Fotoapparat erst mal gar nicht aus der Hand. Dabei hatte sie Schabowskis berühmten Satz so interpretiert, dass man jetzt irgendwo einen Antrag stellen kann und dann ein Visum bekommt. So ist sie auch an dem Abend schlafen gegangen, am nächsten Tag hat sie dann bei der Polizei ihren Ausweis abgegeben, um ein Visum zu beantragen. Als sie danach von Freunden hörte, die wären einfach so schon im Westen gewesen, ist sie sofort zurück und hat ihren Ausweis geholt. Und ist rüber. „Einfach mal gucken“, sagt sie.

Mauerabbau festgehalten

In Falkensee dauerte es noch bis zum 13. November, bis die Spandauer Straße geöffnet wurde. Dafür musste erst einmal ein Durchgang geschaffen werden. All das hat Annelies Kubicki mit ihrer Kamera festgehalten: wie die Betonteile zerlegt wurden, wie der Asphalt ausgebracht wurde, wie ein Grenzhäuschen aufgestellt und frisch gestrichen wurde, wie die Leute und die Trabbis kamen, wie die Grenzer mit Blumen geschmückt wurden.

Mauerreste geholt

Ihren Mann hat Annelies Kubicki mit der Schubkarre losgeschickt: Er musste ein paar Mauerteile holen. Eine Betonplatte und ein Teil der runden Abdeckung hat die Familie sich in die Gartenecke gelegt. Da liegt es inzwischen fast zugewachsen, seinen Schrecken hat es verloren.

Kollektives Gedächtnis

Fotografiert hat Annelies Kubicki die Mauer „eigentlich immer nur so für mich“, sagt sie bescheiden. Erst als eine Freundin sie fragte, ob sie Mauerfotos für eine Ausstellung hätte, hatte sie alles vorgeholt. Die Bilder von 1961 und die von 1990. Und sie sind Teil des kollektiven Gedächtnisses der Falkenseer geworden.

Von Marlies Schnaibel