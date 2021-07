Falkensee: Die nächsten Bäume sind fällig

Falkensee

Die Mitteilung der Stadtverwaltung Falkensee am Mittwochvormittag war kurz und knapp gehalten: „Entlang der Hamburger Straße, dem Mauerradweg und auf dem Mittelstreifen am See müssen kurzfristig 19 Bäume gefällt werden. Diese sind absterbend und bruchgefährdet“, hieß es. Die Notwendigkeit, erneut Straßenbäume im Stadtgebiet fällen zu müssen, ist ein herber Rückschlag für die fraktionsübergreifenden Bemühungen der Falkenseer Stadtverordneten, das Grün in der Stadt zu erhalten.

Bündnis 90/Grüne brachten jüngst mehrere Anträge zu besserer Grünpflege in der Stadt ein

Vor allem die Fraktion Bündnis 90/Grüne hatten sich in den zurückliegenden Monaten mit mehreren Anträgen sowohl für den Erhalt der Bäume im Stadtgebiet als auch für eine bessere Pflege des Grüns stark gemacht. Im Mai folgten die Stadtverordneten dem Antrag der Grünen, laut dem die Abläufe und der Etat im Falkenseer Grünflächenamt auf Effizienz überprüft werden sollen, um langfristig eine bessere Baumpflege sicherzustellen.

Dass nun erneut 19 Bäume gefällt werden müssen, sei vor allem eine Folge von mangelhafter Pflege in den vergangenen Jahren. Davon ist Anne von Fircks, Fraktionsvorsitzende von B90/Grüne, überzeugt. „Bei besserer Pflege wäre das sicher vermeidbar gewesen“, sagt sie und bedauert die Fällungen sehr. Der Vorgang unterstreiche, wie notwendig die jüngsten Bemühungen zum Erhalt jedes einzelnen Baumes in der Stadt seien. „Die Dürrezeiten der letzten Jahre und der intensive Mistelbefall, den wir in Falkensee sehen, setzt den Bäumen zu. Mir scheint, dass manch einer jetzt erst aufwacht und sieht, welche Folgen das hat. Für viele Bäume ist es inzwischen leider längst zu spät.“

Für gefällte Bäume sind zukünftig Nachpflanzungen Pflicht

Zuversicht zieht Anne von Fircks aus dem Umstand, „dass die Stadt die gefällten Bäume nun nachpflanzen muss. Ich bin sehr froh, dass wir das in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) kürzlich beschlossen haben. Vorher war die Stadt dazu nicht verpflichtet, das hat die Situation noch mehr verschärft.“ Zwar seien neu gepflanzte Jungbäume kein wirklicher Ersatz für jahrzehntealte Bäume. Zumindest werde damit jedoch das stetig Schwinden des grünen Falkensees ausgebremst.

Denn rund tausend Bäume hat die Gartenstadt zuletzt jährlich verloren. Dies rief die Grünen-Fraktion auf den Plan. „Das können wir so nicht hinnehmen“, hatte Julia Concu (B90/Grüne), Vorsitzende der SVV, anlässlich der Debatte um den Grünerhalt in der Stadt mitgeteilt. „Nach unserem Gefühl schmückt sich Falkensee gern mit dem Begriff, eine Gartenstadt zu sein“, legt jetzt Anne von Fircks nach, „aber die Bäume in der Stadt und deren Erhalt stehen bei weitem nicht auf der Prioritätenliste“.

Grünflächenamt soll mehr Kompetenz erhalten und Aufträge nicht mehr extern vergeben müssen

Das größte Manko sieht von Fircks in einer kompetenten Grünflächenpflege. „Das Thema Bäume und Trockenheit ist noch nicht so alt. Das Grünflächenamt macht keine schlechte Arbeit. Wir werden uns jedoch dafür stark machen, dass hier zukünftig durch Schulungen und Weiterbildungen noch mehr Kompetenz im Amt selbst vorhanden ist, welches auch den Bäumen in der Stadt zugute kommt.“ So habe eine Anfrage ihrer Fraktion an die Verwaltung vor geraumer Zeit ergeben, dass im Grünflächenamt nur wenige zertifizierte Gehölzsachverständige beschäftigt seien. „Hier müssen und können wir noch besser werden“, zeigt von Fircks zuversichtlich. Dann müssten in der Zukunft Aufträge zur Pflege, die viel Geld kosten, auch nicht mehr an externe Firmen vergeben werden.

Abläufe im Grünflächenamt werden gegenwärtig überprüft

Aktuell unterliegen die Abläufe und der Etat des Grünflächenamts nach dem SVV-Beschluss im Mai einer eingehenden Prüfung durch Kämmerer Ralf Haase. Auf Basis seines Ergebnisses entscheiden die Stadtverordneten dann, ob und wie im Amt nachgesteuert werden muss. Für die 19 Birken kommt die Neuordnung zu spät.

Ebenso wie vermutlich auch für etliche weitere Bäume im Stadtgebiet, befürchtet Anne von Fircks. „Das Grün in der Stadt wurde in den letzten zehn Jahren zu stark vernachlässigt“, sagt sie. Der Verlust der Bäume sei nun die Konsequenz. „Wir werden weiterhin genau gucken, was da passiert und wie sich die Situation weiter entwickelt“, kündigt sie daher bereits an.

Zur Fällung vorgesehene Bäume sind zwischen 20 und 30 Jahre alt

Bei den 19 Bäumen in der Hamburger Straße, am Mauerradweg und am See handelt sich um abgestorbene Birken. Dies erklärte die Stadtverwaltung auf MAZ-Nachfrage. Ihr Stammdurchmesser liege zwischen 20 und 50 Zentimetern, das Alter könne nur geschätzt werden, „da es keine Aufzeichnungen gibt und es sich zum Teil auch um Wildwuchs handelt“, so Stadtsprecherin Luisa Bellack.

Schätzungsweise zwischen 20 und 30 Jahre alt seien die Birken wohl. Bellack erklärt auch, dass Nachpflanzungen „an dieser Stelle vorerst nicht geplant sind“. Warum dies nicht geschieht, erklärt die Stadt nicht. Straßensperrungen seien im Rahmen der Fällungen nicht vorgesehen. Die Bäume werden stückweise und mit deutlichem Abstand zur Straße abgetragen. Möglicherweise könne es jedoch zu Einschränkungen auf dem Fußweg kommen.

Von Nadine Bieneck