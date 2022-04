Falkensee

Diebe sind in ein Einfamilienhaus in Falkensee eingebrochen. Die Eigentümer haben den Schaden am Sonntag bemerkt. Die Unbekannte hatten laut Polizei eine Kellertür aufgehebelt und gelangten so in das Haus hinein. Sie durchwühlten alle Schränke. Noch haben die Eigentümer die Liste der Gegenstände, die gestohlen wurden, nicht erstellt. Die Schadenshöhe ist deshalb noch nicht klar. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline