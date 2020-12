Falkensee

Auf ein E-Bike hatten es Diebe in der Glienicker Straße in Falkensee in der Nacht zum Donnerstag (17. Dezember) abgesehen. Am Mittwochabend wurde das Zweirad gegen 19 Uhr mit einem Schloss gesichert an einem Wohnhaus abgestellt, am Donnerstag war es gegen 10.20 Uhr verschwunden. Die hinzugezogenen Polizisten nahmen eine Strafanzeige auf und suchten nach Spuren. Der entstandene Schaden wird mit etwa 2500 Euro beziffert.

Von MAZonline