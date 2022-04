Falkensee

Ein Jeep ist in der Nacht zu Mittwoch von einem Falkenseer Grundstück gestohlen worden. Der Eigentümer bemerkte den Verlust am Morgen und informierte die Polizei. Polizeibeamte nahmen eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls auf. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von circa 65 000 Euro. Das Fahrzeug wurde in Fahndung gesetzt. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern weiterhin an.

Von MAZonline