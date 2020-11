Falkensee

Verschiedene Schmuckstücke erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Falkensee. Die Einbrecher hatten von Donnerstagnachmittag bis Sonntagabend ein Fenster aufgehebelt und waren so in die Wohnräume gelangt.

Sämtliche Zimmer im Haus wurden durchwühlt. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. Die Höhe des Schadens wird mit etwa 8000 Euro beziffert.

Von MAZonline