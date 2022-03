Falkensee: Drei Verletzte bei Unfall

Falkensee

Drei Personen sind am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Falkensee leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands zu einem Auffahrunfall. Der Fahrer und die Beifahrerin des auffahrenden Autos mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des zweiten Autos wurde ambulant am Unfallort behandelt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Straße vorübergehend gesperrt. Es wurde eine Unfallanzeige aufgenommen.

Von MAZonline