Falkensee: Dritter Feuerwehr-Hilfskonvoi für die Ukraine gestartet

Ein dritter Hilfstransport für die Feuerwehren in der Ukraine ist am Freitagmorgen in Falkensee in Richtung Osten gestartet. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine engagiert sich der Landesfeuerwehrverband Brandenburg (LFV BB) mit den Brandenburger Feuerwehren um Hilfe für die durch den Krieg betroffenen Feuerwehren in der Ukraine, die dringend Ausrüstung, Geräte und Materialien für die Brandbekämpfung und Rettungsmaßnahmen im zivilen Bereich benötigen. Kooperationspartner sind dabei der Verband der Freiwilligen Feuerwehren der Republik Polen (ZOSP RP), die staatliche Berufsfeuerwehr in Polen (PSP) sowie das State Emergency Office Ukraine (DSNS).

Abstimmung mit Partnern in Lviv

Es erfolgt dabei eine enge Abstimmung mit dem Regionalbüro Lviv des Katastrophenschutzministeriums der Ukraine. Gleichzeitig bildet der Landesverband Brandenburg für ZOSP in Polen die Zentralstelle in Deutschland, denn auch weitere Landesfeuerwehrverbände wickeln ihre Hilfe für die Ukraine über diese Hilfsbrücke ab, um die Maßnahmen in Deutschland zu bündeln. Aktuell werden zum Beispiel Projekte mit den Landesfeuerwehrverbänden in Bayern und Kreisfeuerwehrverbänden aus Niedersachsen abgestimmt.

Falkenseer Daniel Brose leitet Organisationsteam

Ein Organisationsteam des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg, unter Leitung des Vizepräsidenten Daniel Brose organisiert und koordiniert diese spezielle Feuerwehr-Hilfsaktion in den Räumen der Feuerwache Falkensee. Hier wird gesammelt, bevor der Transport in Richtung Osten geht. Zahlreiche Feuerwehren, Landkreise und Firmen aus dem gesamten Land unterstützen und liefern täglich Pumpen, Rettungsgeräte, Schutzkleidung und vieles mehr. Schon am 9. März erfolgte der erste Brandenburger Feuerwehrhilfstransport voll mit Feuerwehrausrüstung nach Rzeszow in Polen. Dort unterhält die staatliche Berufsfeuerwehr Polens für die Hilfsmaßnahmen einen zentralen Logistikumschlagplatz. Hierhin werden alle Lieferungen für die ukrainischen Feuerwehren und Fahrzeugspenden gebracht und zum Weitertransport nach Lviv in der Ukraine „just in time“ vorbereitet.

Hilfstransport der Feuerwehr für die Ukraine. Quelle: privat

Freitag um 8 Uhr startete nun der dritte Hilfstransport der Brandenburger Feuerwehren mit elf Fahrzeugen, darunter fünf Spendenfahrzeuge, vom Fahrzeugsammelpunkt auf der Feuerwache Falkensee. Mit rund 24 Einsatzkräften ging es auf die rund 850 Kilometer lange Fahrt nach Polen.

Dringend benötigte Feuerwehrausrüstung gespendet

Die Fahrt des Konvois wird etwa 14 Stunden betragen. Die Rückkehr ist dann am Sonntagnachmittag geplant. Der große Brandenburger Feuerwehrhilfskonvoi enthält auch rund 40 Paletten mit dringend benötigter Feuerwehrausrüstung.

