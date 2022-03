Falkensee

Ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine haben am Sonnabendmittag rund 50 Menschen gesetzt. Sie bildeten auf der Hundewiese nahe dem Bahnhof Seegefeld mit blauen und gelben Stoffen das Peace-Symbol. Aufgerufen zu der Veranstaltung hatten das Bündnis gegen Rechts Falkensee, die Grünen und die Linken Falkensee und das Jugendforum, aber auch die Initiative „Willkommen in Falkensee“.

Bjarne Utz von den Grünen dirigierte die Menschen an die richtige Stelle, nachdem er mit einem provisorischen Zirkel – ein Strick und ein Stock – den Kreis festgelegt hatte. Elia Patzschke vom Jugendforum ließ dann die Drohne steigen und hielt die Friedensaktion aus einigen Metern Höhe fest.

Möglichkeit zum Austausch

„Ich erlebe sehr viel Hilflosigkeit in der Bevölkerung. Viele stellen sich die Frage: Was kann man gegen einen Menschen tun, der argumentativ nicht mehr erreichbar und der die Unberechenbarkeit in Person ist? Wenn man sich solcher Willkür ausgesetzt fühlt, kann es schnell zu Ohnmachtsgefühlen kommen und zum Bedürfnis, sich austauschen zu wollen. Auch dazu wollen wir heute Gelegenheit bieten“, sagte Bjarne Utz.

Aktion gegen Ukraine-Krieg in Falkensee. Quelle: Andreas Kaatz

Extra aus Brieselang kam Leonie Goll nach Seegefeld. „Ich sehe das als Signal an die Ukrainer, dass wir sie mental unterstützen und dass wir hoffen, dass der Krieg bald beendet ist, ohne dass die Ukraine untergeht. Wenn so etwas hier in Falkensee organisiert wird, dann sollte man daran teilnehmen“, meinte sie.

Auch die Jugend ist überrascht vom Kriegsausbruch

Der Ansicht ist auch Angelina. Die 17-Jährige sagte: „ Ich finde es cool, dass so etwas nicht nur in Berlin stattfindet und dort Haltung gezeigt wird, sondern auch hier“ Ebenfalls 17 ist Jannik.

Auch das Jugend-Forum beteiligte sich (v.l.).: Jannik, Annika, Elia und Angelina. Quelle: Andreas Kaatz

„Es ist schon ein komisches Empfinden, denn bisher war es so, dass Europa der Bereich des Friedens ist. Es war nicht so zu erwarten, dass gleich nebenan in der Ukraine ein solch heftiger Krieg ausbricht. Dass man eventuell durch eine mögliche Wehrpflicht einberufen werden kann, ist ein mulmiges Untergefühl“, sagt er.

Auch Elias und Jakob waren mit dabei. Quelle: Andreas Kaatz

Ein Stück weit persönlich betroffen vom Ukraine-Krieg ist Christian Gust von der FDP in Falkensee. Denn er kennt vom Hochsee-Segeln sowohl Sportfreunde aus der Ukraine, aus Russland und aus der Slowakei, in die viele Ukrainer flüchten. „Ich telefoniere auch immer mal wieder mit ihnen“, sagt er und kennt deshalb die Gemütslage. „Die Ukrainer sind Leute, die ein normales Leben geführt haben, die arbeiten gegangen sind und die dann am nächsten Tag aus dem Haus flüchten mussten und nicht wissen, ob sie wieder kommen werden. Das ist wirklich schlimm“, sagt er.

Einige Russen würden sich schämen

Und die Russen, die er selber kennt, die können sich im Gegensatz zu anderen Landsleuten so informieren, dass sie wissen, was tatsächlich los ist. „Sie spüren am eigenen Leib, dass es bergab geht. Sie waren in der Vergangenheit froh, dass die Russen in Europa gern gesehene Gäste waren, doch das ist vorbei. ’Jetzt sind wir die Nazis in Europa’“, hört Gust von ihnen. Die, die er kennt, würden sich schämen für das, was in der Ukraine passiert.

Solidarität mit dem ukrainischen Volk. Quelle: Andreas Kaatz

Jens Drubel berichtet, dass über die privat organisierte Flüchtlingshilfe Anfang der Woche ein älteres Ehepaar aus der Ukraine kommt, das sie in Birkenwerder unterbringen werden. Zu der Aktion am Sonnabend meinte er: „Man kann nicht wegschauen angesichts der Bilder in den Medien. Auch wenn man sich hilflos fühlt, muss man etwas tun und dies ist ein kleines Zeichen für die Geflüchteten, aber für die Russen, damit sie sehen, dass wir das verurteilen.“

Die Bewertung der jetzigen Situation ist nach Meinung von Eric Heidrich vom Bündnis gegen Rechts recht unterschiedlich. „Gerade die Jüngeren haben nicht die große Angst, dass es sich ausweiten könnte und dass das Gespenst von einem potenziellen Atomkrieg umgeht. Wenn man aber mit Älteren spricht, hat man Eindruck, sie werden in eine Zeit zurückgeworfen, wo die atomare Bedrohung beider Blockseiten real war. Da kehrt das alte beklemmende Gefühl zurück, es könnte das Ende der Geschichte sein.“

Von Andreas Kaatz