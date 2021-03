Falkensee: Einbrecher durchwühlen Einfamilienhäuser

Falkensee

Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser im Stadtgebiet Falkensee wurden der Polizei am Sonnabend (20. März) gemeldet. Im Stadtzentrum waren bisher unbekannte Täter durch die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus eingedrungen und hatten sämtliche Zimmer durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Ebenfalls über eine aufgebrochene Terrassentür verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße. Auch dort wurden alle Räumlichkeiten durchsucht, zu möglichem Diebesgut und der Höhe des entstandenen Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

In beiden Fällen kamen Kriminaltechniker zum Einsatz, die am Tatort nach Spuren suchten. Entsprechende Strafanzeigen wurden aufgenommen, die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline