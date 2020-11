Falkensee: Einbrecher durchwühlen Wohnung

Falkensee

Im Laufe des Mittwochs (18. November) drangen bisher unbekannte Personen in der Zeit von 6 bis 19 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nähe der Spandauer Straße in Falkensee ein. Wie die Polizeiinspektion Havelland mitteilte, hatten die Einbrecher ein Fenster aufgebrochen und in den Räumen sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, konnte nach dem ersten Überblick noch nicht gesagt werden. Die durch eine Bewohnerin informierten Polizisten nahmen eine Strafanzeige auf, zur Spurensicherung kam ein Kriminaltechniker zum Einsatz. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Von MAZonline