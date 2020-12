Falkensee: Einbrecher hebelten Terrassentür auf

Falkensee

In ein Wohnhaus in der Pestalozzistraße in Falkensee wollten Unbekannte offenbar durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentür eindringen. Dies gelang den Einbrechern jedoch nicht. Am Freitagvormittag hatte ein Bewohner des Einfamilienhauses die Schäden bemerkt und die Polizei informiert.

Der Zeitraum, in welchem der Einbruchsversuch stattfand, konnte nicht genau benannt werden. Die Beamten suchten nach Spuren und nahmen Strafanzeige auf. Mit ungefähr 250 Euro wird der entstandene Sachschaden beziffert.

