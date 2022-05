Falkensee: Einbruch in Einfamilienhäuser – Polizei sucht Zeugen

Falkensee

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstagabend in zwei Einfamilienhäuser der Bredower Straße und in der Kastanienallee von Falkensee ein. Der oder die Einbrecher durchwühlten das Haus nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. In der Bredower Straße konnte die 56-jährige Geschädigte gegen 22 Uhr nach Geräuschen in ihrem Haus eine nicht näher beschreibbare Person flüchten sehen. Die Tatorte wurde kriminaltechnisch auf Spuren untersucht und entsprechende Strafanzeigen aufgenommen.

Die Polizei bitten Zeugen um Mithilfe. Wer hat Beobachtungen zum genannten Sachverhalt oder zu tatverdächtigen Personen im genannten Bereich gemacht? Bitte an die Polizeiinspektion Havelland unter Telefon 03322/27 50 oder die Internetwache: www.polizei.brandenburg.de wenden.

Von MAZonline