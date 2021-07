Falkensee: Einige Schulen können mit Wlan ins neue Schuljahr starten

Falkensee

Im Rahmen der Falkenseer Hauptausschusssitzung am Mittwoch informierte die Stadtverwaltung unter anderem über den aktuellen Stand der Internetanbindungen in den Schulen der Stadt. Zu Beginn des neuen Schuljahres am 9. August soll demnach am Lise-Meitner-Gymnasium, der Kant-Gesamtschule, dem Vicco-von-Bülow-Gymnasium, der Europa-Grundschule und der Geschwister-Scholl-Grundschule ein WLAN für Schulbetrieb und Schüler zur Verfügung stehen und fertig eingerichtet sein. Regelmäßig werde an allen Schulen zudem überprüft, welche Bandbreite vor Ort möglich sei. „Wir buchen für die Schulen grundsätzlich den maximal möglichen Durchsatz. Jeder Vertrag wird gegebenenfalls angepasst, sodass die Bandbreite, die die Telekom zur Verfügung stellt, auch genutzt wird“, erklärte dazu Dezernent Harald Sempf (SPD).

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadtverordneten hatten sich in den zurückliegenden Monaten immer wieder über die offenbar teils unzureichenden Internetanbindungen der Schulen gesorgt, die dem Schulbetrieb vor allem während der Corona-Monate teils erhebliche Probleme bereitet hatten. Sempf erläuterte zudem die Umsetzung des Digitalpakts über vier Stufen. Aktuell befinde man sich nach der Schaffung der Infrastruktur in Phase zwei, der flächendeckenden Einrichtung von WLAN an allen Schulen. Phase drei (Installation digitaler Unterrichtsmittel) und vier (Beschaffung mobiler Endgeräte für die Schüler) würden danach folgen. Für die Umsetzung des Digitalpakts seien vier Jahre veranschlagt. „Wir sind gut im Plan und werden Sie regelmäßig über die weitere Umsetzung informieren“, kündigte Sempf an.

Von Nadine Bieneck