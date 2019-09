Falkensee

Einen etwas ungewöhnlichen Fall musste die Polizei am Samstagvormittag klären. Gegen 10 Uhr kam der Fahrer eines privaten Fahrdienstleisters in die Polizeiinspektion Falkensee in der Finkenkruger Straße und teilte mit, dass sein weiblicher Fahrgast im Auto schlafe und nicht zahlen wolle.

18-Jährige wollte „später“ zahlen

Daraufhin begaben sich die Beamten zum Fahrzeug, wo die betroffene, alkoholisierte Dame schlafend auf der Rücksitzbank angetroffen wurde. Bei Klärung der Umstände stellte sich heraus, dass die 18-jährige Falkenseerin, als sie an der Zieladresse in Falkensee zum Zahlen aufgefordert wurde, immer von „später“ sprach.

Fahrer bekam sein Geld

Aufgrund ihres Zustandes hatte sie nicht mitbekommen, dass sie schon in Falkensee war. Sie nahm irrigerweise an, man sei noch in Berlin-Steglitz. Die Polizeibeamten konnten jedoch vermitteln, so dass alle Beteiligten zufrieden waren. Die Dame kam gesund nach Hause und der Fahrer erhielt sein Geld.

Von MAZ Havelland