Einschulung unter freiem Himmel – das hat es so noch nie gegeben an der Finkenkruger Lessing-Schule. Aber das warme Wetter erlaubt es und der Infektionsschutz ist auf dem Schulhof größer.

Die Grundschulen in der größten Stadt des Havellandes bereiten sich auf eine besondere Einschulung vor. Corona diktiert die Bedingungen. Der Sonnabend hat es in sich: 411 Mädchen und Jungen werden an den fünf Falkenseer Schulen zu Abc-Schützen, das sind mehr als im gesamten Altkreis Rathenow.

Solche Szenen wie im vergangenen Jahr wird es 2020 nicht geben. Quelle: Archiv

„So ganz ohne Einschulung geht es nicht“, findet Claudia Allum, die Leiterin der Erich-Kästner-Grundschule. Deshalb soll es eine feierliche Veranstaltung für die Lernanfänger geben, aber eben eine Nummer kleiner als aus Vorjahren gewohnt. So wird es kein Programm der Zweitklässler geben, aber die Lehrer begrüßen die Abc-Schützen und vom Förderverein der Schule gibt es ein kleines Willkommensgeschenk, von den Eltern gibt es die Schultüten.

Jede Klasse extra

Herzlich, aber mit Abstand – so soll es zugehen. „Für jede der neuen ersten Klassen gibt es in der Turnhalle eine Extra-Veranstaltung“, erklärt Claudia Allum. Im Stundentakt. Danach gehen die Lehrer mit ihren Schülern wahrscheinlich kurz in den Klassenraum, aber nicht lange, denn die einzelnen Klassen und Eltern sollen sich in dem Schichtbetrieb möglichst nicht begegnen.

Zwei Begleitpersonen

Die Einschulung findet hier in der Turnhalle statt, die Stühle werden auf Abstand gestellt. Pro Kind sind zwei Personen zugelassen. Auf diese Regelung haben sich alle Falkenseer Schulen verständigt, auch andere Schulen im Havelland verfahren so. „Weitere Personen können zum Schutz aller Beteiligten nicht eingelassen werden, auch keine zusätzlich mitgebrachten Geschwisterkinder, gleich welchen Alters“, erklärt Kristina Scheibe, Rektorin der Geschwister-Scholl-Schule, auf der Internetseite der Schule. Die Eltern werden hier freundlich und umfangreich informiert. Es gibt ein Hygienekonzept – auch für die vier Einschulungsveranstaltungen.

Einschulung in der Stadthalle

Vier Klassen in zwei Durchgängen, darauf hat man sich an der Gutsparkschule geeinigt. Eingeschult wird in der großen Stadthalle und da ist reichlich Platz für eine kleine, festliche Einschulung. „Aber ohne Singen“, wie es aus der Schule heißt.

Im Schulatrium der Adolph-Diesterweg-Grundschule werden am Sonnabend drei neue erste Klassen begrüßt. Auch hier geschieht das im Stundentakt, wie Schulleiter Hartmut Friedrich erklärt, „damit sich die Schüler und Eltern möglichst wenig begegnen.“

Zahlen zur Einschulung An den 17 staatlichen Grundschulen im Landkreis Havelland werden 1700 Mädchen und Jungen eingeschult. Hinzu kommen 62 Erstklässler an der freien Grundschule des Leonardo-da-Vinci-Campus’ Nauen. Die größte Grundschule im Landkreis bleibt die Schule in Dallgow-Döberitz mit 112 Schülern in fünf ersten Klassen, die kleinste Schule im Osthavelland ist die Karibu-Grundschule Paulinenaue mit 25 Kindern in einer ersten Klasse.

Eingang auf der einen Seite des Schulhofes, Ausgang auf der anderen – so hat es die Finkenkruger Lessing-Schule am Sonnabend geregelt. Die Stühle für die Angehörigen werden im Schatten aufgestellt, für die Kinder ist eine Bühne errichtet, wo die Mädchen und Jungen sitzen. Schulleiterin Cornelia Kremer will begrüßende Worte sprechen, das Orchester wird einen Gruß spielen und dann nehmen die Klassenlehrerinnen ihre Mädchen und Jungen in die Schule auf. Auch hier im Stundentakt: erst die 1a, dann die 1b und dann die 1c.

