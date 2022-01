Falkensee: Er ist der Neue in der Stadtverordnetenversammlung

Falkensee

Nach dem Rückzug von Thomas Laduch (Freie Wähler) aus der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung (SVV) hat Bernd Freund den Sitz in der Fraktion nun übernommen. Der 65-Jährige absolvierte am Montagabend, 3. Dezember 2022, bereits die erste Ausschusssitzung in seinem neuen Amt. Er besetzt künftig die Sitze im Stadtentwicklungs- und im Bildungsausschuss der SVV.

Der frischgebackene Stadtverordnete war zuletzt beruflich im Einkauf tätig und ist seit kurzem im Ruhestand. Bei seiner neuen Aufgabe als Stadtverordneter will Bernd Freund vor allem „bürgernahe Politik machen. Die Stadtverordneten haben die Möglichkeit, Entscheidungen im Sinne der Bürger zu treffen. Genau das hat für uns als Freie Wähler auch zukünftig oberste Priorität“, sagt er.

Von Nadine Bieneck