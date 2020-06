Havelland

Seit fünf Jahren sitzt Rentnerin Karin Ingverssen immer wieder in der kleinen Holzhütte vor dem Erdbeerfeld in der Spandauer Straße. So einen Ansturm wie in diesem Jahr hat die Falkenseerin zum Saisonstart aber noch nicht erlebt. „Nach Ende des Corona-Lockdowns haben die Familien die Felder regelrecht geplündert, wie Ameisen saßen sie zwischen den Reihen“, erzählt die Verkäuferin der Berliner Beerengarten GmbH, die für eines von sechs Selbstpflückfeldern in Brandenburg an der Spandauer Straße in Falkensee verantwortlich ist.

Im Mai war es zu kalt

Ihr Chef, Dieter Isaack, Betriebsleiter der Deutschen Agar Holding Beerengarten, erzählt: „Die Eisheiligen zwischen dem 11. und 15. Mai mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt haben uns 40 bis 60 Prozent unser Erdbeeren gekostet.“ So mussten die Verantwortlichen die Felder an einigen Tagen sperren. Auch Karin Ingverssen schloss dann gegen Nachmittag die Plantage in der Gartenstadt, „weil alles leer gegrast war.“ Besonders zum Zuckerfest, dem Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan, sei der Ansturm unglaublich gewesen.

Karin Ingverssen verkauft an der Spandauer Straße in Falkesnee. Quelle: Ulrich Hansbuer

Der „Hofladen Falkensee“ in Dallgow-Döberitz musste kurz nach dem Saisonstart seine Felder gleich wieder schließen, um ein Nachwachsen der Königin der Beeren zu ermöglichen. „Das Wetter hat den Pflanzen zugesetzt“, erläutert Hofbesitzerin Katrin Kruse, die vor 25 Jahren beim Erdbeerenpflücken im Feld ihren Mann Hans-Peter kennengelernt hat. Das traditionelle Erdbeerfest im Hofladen musste in diesem Jahr coronabedingt ausfallen.

Abstand beim Selbstpflücken

„Auch wir haben demonstrativ auf eine festliche Saisoneröffnung verzichtet“, sagt Andreas Jende, Geschäftsführer des Gartenbauverbandes. Immerhin erwartet der Verband noch einen Gesamtertrag von 2300 Tonnen in diesem Jahr, der auf insgesamt 360 Hektar in Brandenburg erwirtschaftet werden soll. Neben dem schlechten Wetter im Mai müssen die Erzeuger auch mit zusätzlichen Corona bedingten Kosten fertig werden.

„Wir haben zusätzlichen Wohnraum für unsere Saisonarbeiter angemietet“, erzählt Betriebsleiter Isaack, „damit immer nur zwei untergebracht werden können, um eine Ansteckungsgefahr zu vermeiden.“ Kalkuliert hat er dafür 20 Cent pro Kilo mehr, das Kilo Erdbeeren kostet jetzt 4,90 Euro. Auch auf den Selbstpflückfeldern würden sie auf Abstand und Hygiene achten. „Wir haben an den Verkaufsständen Abstandsbalken in die Erde gezogen,“ so Dieter Isaack, aber die seien auch schnell wieder verwischt worden.

Die Zeit der Erdbeer-Sorte Malwina

Mit Genuss pflückt die dreijährige Sophie im Feld eine Erdbeere, die gleich im Mund verschwindet. „Wir wollen dem Kind zeigen, wo die Erdbeeren herkommen“, sagt Jens Wiebrecht aus Spandau. „Aber wir brauchen auch welche im Körbchen“, ermahnt der Vater die Tochter. Und selbst eine Wohngemeinschaft von Berliner Studenten hat sich zum Selbstpflücken aufgemacht. Das ist ein Riesenspaß. Danach backen wir gemeinsam einen Erdbeerkuchen“, ließen die jungen Leute wissen.

Jetzt beginnt die Saison der Erdbeer-Sorte Malwina, weiß Verkäuferin Karin Ingervessen, die seit mehr als 20 Jahren in Falkensee lebt. Diese Sorte sei besonders gut für Marmeladen geeignet.

Sie hofft nun auf viel Sonnenschein, damit die Königin der Früchte schneller wächst – damit die Nachfrage der Leute befriedigt werden kann. In Gedanken ist sie aber schon bei Heidelbeeren und Himbeeren, die auch selbst im Feld gepflückt werden können. „Wenn die Saison dieser Beeren gut läuft, könnte das Jahr noch halbwegs erträglich zu Ende gehen.“

