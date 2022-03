Falkensee

Der Masterplan zu den Haupterschließungsstraßen in der Stadt Falkensee war am Montagabend in der Sitzung des Bauausschusses das große Thema. Ausgearbeitet vom in Falkensee ansässigen Ingenieurbüro IWA stellte dessen Geschäftsführer Udo Knopke die Planung vor.

Diese sieht nach aktuellem Stand vor, dass von den knapp 39 000 Kilometern Hauptstraßen, die es in der Gartenstadt gibt, knapp 18,4 Kilometer in den nächsten 14 Jahren, bis 2036, ausgebaut werden. Dem zugrunde liegt ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aus dem Jahr 2011: Der Masterplan Haupterschließungsstraßenbau solle die Prioritäten langfristig klar festlegen.

Stadtverordnete aus Falkensee beschließen bereits 2011 Masterplan für Haupterschließungsstraßen

Die Präsentation der Planung im Bauausschuss war nun ein erster Aufschlag. Es gebe dazu noch einigen Gesprächsbedarf, konstatierte Ausschussmitglied Rainer Ganser (CDU) nach der Sitzung. „Nach dem Erhalt der Unterlagen zur Präsentation wird sich unter anderem die Arbeitsgruppe IIBAfF intensiv damit beschäftigen. Es gibt dazu noch jede Menge Fragen“, kündigte er bereits an.

Für Unverständnis sorgte bereits im Sitzungsverlauf die zurückhaltende Planung. Laut der sollen in den nächsten 14 Jahren durchschnittlich 1,3 Kilometer jährlich ausgebaut werden. „Das dauert viel zu lange“, meint Ganser. „Ich glaube kaum, dass der Bauausschuss die Absicht hat, sich bis zum Jahr 2036 mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir sind doch nicht im D-Zug unterwegs, sondern müssten mal auf einen ICE umsteigen, um hier schneller voranzukommen.“ Bürgermeister Heiko Müller (SPD) verwies in der Ausschusssitzung unter anderem auf Baupreissteigerungen und Verfügbarkeiten, die eine Rolle für diese langfristige Planung spielen. Der gegenwärtig laufende Ausbau der Potsdamer Straße habe gezeigt, dass es zu Unwägbarkeiten und Verzögerungen bei Baumaßnahmen kommen könne. „Dass wir 30 Jahre nach der Wende noch einmal fast 20 Jahre brauchen, bis wir die Straßen fertig kriegen, das kann nicht sein“, hält Ganser dem entgegen.

Fragen wirft unter den Ausschussmitgliedern zudem die Priorisierung der Haupterschließungsstraßen sowie deren Bewertungsgrundlagen auf, die sich in dem Maßnahmenpaket wiederfinden. So führt die von Knopke vorgestellte Liste gleich mehrere Hauptstraßen in Falkensee auf, deren Zustand als „mäßig“ oder gar „kritisch“ eingestuft wird, die sich bei den Baumaßnahmen jedoch nicht wiederfinden. Dies betrifft zum Beispiel die Barkhausenstraße oder auch Teile der Karl-Marx-Straße.

Vorbereitung des Masterplans für Hauptstraßen in Falkensee: Hilfreich, aber noch viel Gesprächsbedarf

Zugleich lobte Ganser die Ausarbeitung des Planungsbüros. „Was die IWA da ausgearbeitet hat, ist sehr hilfreich und eine gute Vorarbeit. In der Tat gibt es nun aber noch erheblichen Gesprächsbedarf“, sagt er. Der Arbeitskreis IIBAfF werde dabei unter anderem auch Augenmerk auf das Thema Erschließungsrecht und die damit verbundene Beitragssatzung legen. „Da werden wir genau aufpassen. Denn am Ende geht es dann auch wieder um die Frage, welche Kosten damit für die direkten Anwohnerinnen und Anwohner verbunden sind, die gegebenenfalls dafür zahlen müssen.“ Klar ist auf jeden Fall: Das Thema Straßenbau bleibt in Falkensee auch weiterhin im wahrsten Sinne des Wortes ein heißes Pflaster.

Von Nadine Bieneck