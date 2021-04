Falkensee: Es kommt Bewegung in den Breitbandausbau für Schulen

Falkensee

Das Thema Breitbandanschlüsse für die Falkenseer Schulen – respektive das eben bislang fehlende schnelle Internet für die Bildungseinrichtungen der Stadt – lässt die Gemüter nicht nur bei den Falkenseer Stadtverordneten regelmäßig hochschnellen. In ihrer jüngsten Sitzung vor zwei Wochen hatten sie nun einen darauf abzielenden Antrag der CDU-Fraktion zur Beratung an den Bildungsausschuss überwiesen, der sich am Mittwoch des Themas annahm.

Bürgermeister soll sich für Priorisierung der Schulen einsetzen

Der Antrag fordert Bürgermeister Heiko Müller (SPD) auf, „sich für eine Änderung der Prioritätensetzung der Telekom AG beim Breitbandanschluss der Falkenseer Schulen einzusetzen“. Im Raum stand zuletzt die Fertigstellung entsprechender Leitungen (Stichwort: Glasfasernetz) bis 2023/2024. Mit bis zu drei weiteren Jahren Wartezeit wollen sich die Stadtverordneten jedoch nicht mehr zufriedengeben, so dass es nun zur Debatte im Stadtparlament kam.

Bürgermeister informiert über Zusammentreff mit Telekom und Landkreis

Heiko Müller informierte eingangs der Diskussion die Ausschussmitglieder über eine neue, erste wenige Tage alte Entwicklung zum Thema. So habe in der vergangenen Woche ein vom Bürgermeister und Landkreis initiiertes Treffen mit einem Vertreter der Telekom stattgefunden. Die Telekom hatte bislang den Zeitplan der Ausbaupläne für die nächsten Jahre vorgegeben. Im dem Gespräch nun „haben wir eine klare Botschaft an die Telekom formuliert, die auch verstanden worden ist“, berichtete Müller.

De facto geht es um eine Priorisierung der Ausbaupläne mit Leitungen für das schnelle Internet. Die Schulen sollen dabei schlichtweg besonders berücksichtigt werden. Die Telekom habe in dem Gespräch schließlich zu erkennen gegeben, dass der ursprüngliche Zeitplan „nicht das letzte Wort ist, sondern sehr wohl eine Priorisierung möglich ist. Diese war bislang jedoch nicht vorgesehen“, so Müller.

Anbindung ans schnelle Netz nun in den nächsten ein bis zwei Jahren

Konkret seien Beschleunigung und Umsetzung für die Schulstandorte in den nächsten ein bis zwei Jahren – also deutlich zügiger als bislang angesetzt – in Aussicht gestellt worden. Zudem habe die Telekom zugesagt, noch einmal genau zu schauen, was die aktuell genutzten Leitungen tatsächlich an Internetbandbreite hergeben. Denn möglicherweise werde das maximal Mögliche aufgrund der bisher nicht individuell ausgearbeiteten, sondern nur pauschal angesetzten Standardverträge ohne Blick auf die tatsächlich vor Ort anliegenden Möglichkeiten teils gar nicht voll ausgereizt. Die Telekom habe sich mit dem nun auf dem Tisch liegenden Entgegenkommen „massiv bewegt“, konstatierte Müller.

Antrag wird nach Neuentwicklung zurückgezogen

Sven Steller (CDU), der den Antrag für seine Fraktion eingebracht hatte, zog eine Abstimmung darüber schließlich im Zuge der neuen Erkenntnisse zurück. „Einen Antrag nur um des Antrag willens brauchen wir nicht“, sagte er. „Allein die Diskussion im Vorfeld unserer Vorlage hat bereits viel bewirkt. Wir sind mit den neuen Informationen jetzt bereits zwei Schritte weiter“, erklärte er. Amid Jabbour (FDP) wies darauf hin, dass die neue Informationslage zwar „schön, aber noch nicht hinreichend konkret“ sei. Er wünsche sich nicht nur klare Informationen, „wie die Verbesserung der Zeitschiene herbeigeführt werden kann, sondern weitere konkrete Signale, Vereinbarungen und Festlegungen“.

Von Nadine Bieneck