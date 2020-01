Falkensee

Ein 19-jähriger Havelländer wurde nach exhibitionistischen Handlungen vorübergehend festgenommen. Ihm werden gleich zwei Taten vorgeworfen.

Zwischen Schule und Hort

So hatte er am Freitag gegen 12.30 Uhr in der Salzburger Straße – auf dem Weg zwischen Schule und Hort – erst an seinem Auto gestanden und uriniert. Als zwei siebenjährige Mädchen vorbeikamen, soll er sich zu ihnen umgedreht und sein Geschlechtsteil manipuliert haben.

Ein Zeuge hatte dies gesehen und das Pkw-Kennzeichen der Polizei übermittelt. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich offenbar um dasselbe Fahrzeug wie zwei Tage zuvor bei einem ähnlichen Vorfall an der Grundschule in Wustermark.

Beschreibungen stimmten überein

Dabei soll ein unbekannter Mann in der Nähe des Schulhofs aus seinem Auto ausgestiegen sein und ebenfalls exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen haben. Auch die jeweiligen Personenbeschreibungen stimmten überein.

Der 19-Jährige wurde nach der Festnahme zum Tatvorwurf vernommen. Weiterhin wurde mit ihm eine Gefährderansprache durchgeführt. Mangels Haftgründen kam der Tatverdächtige aber erst einmal wieder frei.

Von MAZ Havelland