Falkensee

Beim Anblick eines pyronalen Spektakels am Himmel leuchten Fabiennes Augen. Man hört ihr „ohhh“ und „ahhh“ und „ach ist das schön“. Sie hat ein besonderes Faible für Feuerwerke. Wenn kunstvolle, pyrotechnischen Zaubereien zur Schau gestellt werden, der Himmel in schillernden Farben explodiert und das laute Kallen der Raketen zu hören ist, dann ist die Elfjährige in ihrem Element. Das Strahlen ihrer Augen konkurriert mit dem Glitzern der Raketen am Firmament.

Fabienne ist ein typisches Mädchen: Sie mag ihre langen Haare, die Farbe Pink und ihren Hund Bobby, die Kater Timon und Louie sowie die beiden Katzen Luna und Stella, die sie alle täglich selbst versorgt. Sie ist eine Wasserratte, planschen im heimischen Gartenpool macht ihr besonders Spaß. Für Spielplätze begeistert sich die Havelländerin auch, besonders gern ist sie auf Indoor-Anlagen unterwegs. Je höher sie schaukeln kann, desto mehr lacht sie über das ganze Gesicht.

Anzeige

Bei vielen Feuerwerken dabei gewesen

Fabienne wurde mit Trisomie 21 geboren, den meisten Menschen ist das als Down Syndrom bekannt. Ob ihre besondere Zuneigung für Feuerwerke damit etwas zu tun hat, bleibt offen. Das ist den Eltern auch egal, sie möchten ihre Tochter glücklich sehen. „Wir waren mit Fabienne schon bei der Feuerwerker-Sinfonie in Potsdam, der Pyronale im Olympiastadion, bei der Feuerwerker-Meisterschaft in Paaren im Glien, bei Wannsee in Flammen, dem Havelfest in Spandau und auf allen Volksfesten der Umgebung, die ein Feuerwerk machen “, erzählt Mutter Simone Telle.

Letzten Samstag hatte Fabienne gegen 21 Uhr ein Feuerwerk gehört und kam ganz aufgeregt zu den Eltern: „Sie sagte: ’Mami, auf der Straße ist ein Feuerwerk’ und war auch schon draußen. Aber sehen konnten wir es nicht, leider nur hören. Fabienne war sehr traurig“, erzählt Simone Telle.

Die Eltern recherchieren weiter

In diesem Jahr konnte die Familie mit Fabienne kaum ein Feuerwerk anschauen, weil wegen Corona fast alle abgesagt wurden. Simone und Maik Telle versuchten ihrer Tochter verständlich zu machen, dass das jüngste Feuerwerk zu weit weg sei. „Mit blutete das Mutterherz. Ich dachte mir, es muss doch irgendwo ein Feuerwerk geben, das wir uns anschauen können“, erzählt Simone Telle.

Auch interessant:

Also recherchierten die Eltern im Internet auf den einschlägigen Seiten, wie sie es schon oft getan haben. Es gibt Fan-Seiten und Foren, auf denen die pyrotechnischen Spektakel aus ganz Deutschland aufgeführt sind. Aber es war nichts zu finden, zumindest nichts, was in der Nähe von Falkensee veranstaltet wird. „Also habe ich bei Facebook in der Falkensee-Gruppe gefragt, ob jemand weiß, ob und wann hier ein Feuerwerk gezeigt wird. Die Resonanz war groß, ich habe viele nette Antworten erhalten. Doch leider konnte auch hier niemand Konkretes sagen“, so die Mutter.

Der unbezahlbare Blick der Tochter

So bleibt den Telles nichts anderes übrig, als weiter zu recherchieren und zu hoffen, dass sie ihrer Tochter bald etwas in Sachen Feuerwerk bieten können. Denn „das Strahlen in den Augen unserer Tochter beim Anblick eines Feuerwerkes ist für uns unbezahlbar“.

Von Hannelore Berg