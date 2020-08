Falkensee

Besorgte Nachfragen bei der MAZ, besorgte Nachfragen bei der Polizei. In Falkensee haben sich Männer als Polizisten ausgegeben und wollten Bargeld und Wertgegenstände ergattern. Allein am Freitag sind in Falkensee drei Betrugsfälle bei der Polizeiinspektion Havelland gemeldet worden.

Als Kriminalpolizist ausgegeben

Am Telefon meldeten sich die Männer bei den potenziellen Opfern ihres Betruges. Eine Nummer wurde nicht angezeigt. „Mit eher junger und akzentfreier Stimme“, schilderte eine Leserin ihren Eindruck. Der Mann stellte sich als Kriminalpolizist vor. In der Brandenburgischen Straße hätte es einen Einbruch gegeben, nun wolle man die Nachbarschaft warnen. „Er fragte nach Bargeld im Haus und wollte wissen, wie viel Geld wir auf dem Konto haben“, erzählt die Leserin, die allerdings hellhörig wurde und sagte, sie würde ihn zurückrufen, er solle ihr bitte seine Telefonnummer sagen. „Da legte er auf“, sagte die Falkenseerin aus der Zillestraße, die später erfuhr, dass mehrere Nachbarn in Finkenkrug solche Anrufe erhalten haben.

Bekannte Masche

Der Polizeiinspektion Havelland bestätigt, dass es sich bei diesen Anrufern um so genannte „Falsche Polizisten“ handelt. Die Masche ist immer ähnlich: „Dabei erhielten die Betroffenen Anrufe von Personen, die sich als Polizisten ausgaben. Es wurde behauptet, dass es in der Nähe einen Polizeieinsatz gegeben habe, bei dem eine Person festgenommen wurde. Bei dieser habe man nun eine Liste entdeckt, auf dem jeweils der Name der Angerufenen stehe“, schildert Stefanie Wagner-Leppin von der Polizeidirektion West das Vorgehen.

Jetzt wird wegen Amtsanmaßung und versuchten Betrugs ermittelt, auch ein Zusammenhang zwischen den Fällen wird geprüft.

Teilweise hohe Beute

Im Bereich der Polizeiinspektion Havelland sowie in der gesamten Polizeidirektion West kommt es seit Längerem immer wieder zu solchen Betrugsversuchen. „Viele Bürger reagieren dabei richtig und gehen nicht auf die Forderungen ein. Bedauerlicherweise kommt es aber auch zu vollendeten Straftaten, bei denen die Täter teils hohe Geldsummen oder Wertsachen erbeuten“, sagt Stefanie Wagner-Leppin.

Ratschläge zur Vorsicht

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Lassen Sie sich niemals auf dubiose Geldforderungen ein, von wem und unter welchem Vorwand auch immer!

Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen. Geben sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis!

Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen oder unter Druck setzen. Vereinbaren sie einen späteren Gesprächstermin, damit sie in der Zwischenzeit die Angaben zum Beispiel durch einen Rückruf bei der örtlichen Polizei überprüfen können!

Notieren Sie sich die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Nummer des Anrufers!

Rufen Sie die Polizei an. Verwenden Sie dazu die öffentlich bekannte Telefonnummer – ABER NICHT die Nummer, die die Anruferin oder der Anrufer Ihnen möglicherweise gegeben hat oder die auf dem Display angezeigt wurde!

Übergeben Sie kein Geld an Personen, die Ihnen nicht persönlich bekannt sind! Auch nicht der (angeblichen) Polizei! Legen Sie auch kein Geld oder Wertgegenstände zur Abholung bereit!

Haben sie bereits eine Geldübergabe vereinbart? Informieren Sie noch vor dem Übergabetermin die Polizei – Nutzen Sie dazu die Telefonnummer: 110.

Von Marlies Schnaibel