Falkensee

Sowohl in Falkensee also auch in Rathenow erhielt am Donnerstag jeweils ein Bürger den Anruf eines angeblichen Polizisten. In beiden Fällen berichtete der Anrufer von Festnahmen, bei denen Zettel aufgefunden wurden, auf denen die Daten der Angerufenen stünden und diese nun möglicherweise Opfer einer Straftat werden könnten.

Im weiteren Verlauf versuchte der Betrüger, Informationen über Vermögensverhältnisse der Angerufenen zu erlangen.

In beiden Fällen jedoch wurden die Gespräche nach wenigen Minuten beendet, so dass kein Schaden entstand.

Von MAZ online