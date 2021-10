Umbauarbeiten an zwei Bushaltestellen in der Fehrbelliner Straße in Falkensee – sie sollen barrierefrei gemacht werden – sorgen ab Montag, 11. Oktober, dafür, dass ein Teilstück der Straße vollgesperrt werden muss. Die Baumaßnahme soll nach zwei Wochen mit Ende der Herbstferien abgeschlossen werden.