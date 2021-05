Falkensee: Feinschliff für 800 Seiten Radverkehrskonzept

Falkensee

Die Note 4,23 gaben die Falkenseer ihrer Heimatstadt beim diesjährigen Fahrradklimatest. Die bundesweit vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) alle zwei Jahre durchgeführte Umfrage ermittelt detailliert die Einschätzung der Einwohner zur Situation der Radfahrer in ihrer Stadt. Im bundesweiten Vergleich der Städte mit Falkenseer Größenordnung belegte die Gartenstadt heuer einen abgeschlagenen Rang 335 bei 415 Teilnehmern. Note Vier, das heißt im Schulsprech: Eie Leistung weist Mängel auf, entspricht aber im Ganzen noch den Anforderungen.

Stadtentwicklungsausschuss setzt Sondersitzung zum Thema an

Es gibt also viel zu tun für die Fahrradstadt Falkensee. Das hat man auch bei der Stadt erkannt und ist dabei, ein Radverkehrskonzept auf den Weg zu bringen. Nach der Bürgerbeteiligung im Januar biegt das Konzept inzwischen auf die Zielgerade Richtung Ausschussrunde ein. In seiner letzten Sitzung einigte sich der Stadtentwicklungsausschuss darauf, das Thema in einer eigens dafür angesetzten Sondersitzung (16. Juni, 18 Uhr, Stadthalle) zu besprechen. Dabei wird es darum gehen, dem rund 800 Seiten umfassenden Werk den nötigen Feinschliff zu geben. Eingang finden sollen dabei auch die Anregungen der Falkenseer. Am heutigen Montagabend (18 Uhr, Stadthalle) gibt die Verwaltung im Ausschuss für Stadtentwicklung vorab eine Evaluierung zur Öffentlichkeitsbeteiligung ab.

Einen Schritt weiter ist bereits die Falkenseer CDU-Fraktion. So erklärt der Stadtverordnete Thomas Weiß: „Wir haben uns in den zurückliegenden Wochen bereits intensiv mit dem Radverkehrskonzept beschäftigt und dafür einen Zehn-Punkte-Plan entwickelt.“ Der soll bei der Diskussion um die Feinheiten des festzulegenden Konzepts „die grobe Richtung vorgeben, ehe man sich im Klein-Klein verliert“, ergänzt der Fraktionsvorsitzende Hans-Peter Pohl die Schlagrichtung. Denn dass die Stadtverordneten mit dem 800-Seiten-Werk ein dickes Brett zu bohren haben, ist kein Geheimnis.

Klar ist für die Falkenseer CDU, dass „bei der Betrachtung der Entwicklung des Radverkehrs in der Stadt immer das Zusammenspiel und die Interessen aller Verkehrsteilnehmer im Blick behalten werden müssen“, wie Sven Steller betont. „Für uns heißt das: Die Interessen von Fußgängern, Radfahrern, ÖPNV und Autoverkehr müssen gleichberechtigt betrachtet werden.“ Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur müssten ganzheitlich getroffen werden, wobei auch der Denkmalschutz und der Schutz der Straßenbäume eine wichtige Rolle spielten.

CDU fordert festes Budget für Radverkehrsinvestitionen

Zu den Top-Prioritäten, so Thomas Weiß, zähle unbedingt „die Schaffung eines festen Budgets für die Radverkehrsinfrastruktur“. Das gebe es bislang in Falkensee nicht, stattdessen würden die entsprechende Kosten bislang allgemein in beispielsweise Straßenbaumaßnahmen aufgehen. Ein Budget von 1,5 Millionen Euro jährlich in den nächsten fünf Jahren fordert die CDU für Maßnahmen im Radverkehr. Auch zur „mittelfristigen Aufholung des Rückstandes“, wie Thomas Weiß erklärt. Dabei sollen zwei Drittel der Mittel für Radwege entlang von Hauptverkehrsstraßen eingesetzt werden, der Rest für Neben- und Freizeitstrecken. Im gleichen Atemzug fordert die CDU-Fraktion einen „jährlichen Rechenschaftsbericht der Stadtverwaltung gegenüber der Stadtverordnetenversammlung und den zuständigen Ausschüssen“, so Weiß. Der solle Aufschluss über den Planungs-, Umsetzungs- und Ausgabenstand geben, um überhaupt erst eine Evaluierung zu ermöglich.

Wo schnelle Lösungen möglich sind, soll auch schnell reagiert werden

Mit schnell umsetzbaren und unstrittigen Möglichkeiten zur Verbesserung der aktuellen Situation soll zudem genau das passieren: eine schnelle Umsetzung. „Dort, wo lediglich Schilder aufgestellt oder Linien gemalt werden müssen, soll es auch schnell gehen“, meint Weiß. Bei der Vielzahl an Verbesserungen, die darauf warten, umgesetzt zu werden, spreche man sich zudem für eine Priorisierung aus, bei der sichere Radwege zu Schulen und Kitas, zu Sportvereinen, Knotenpunkten des ÖPNV, insbesondere den Falkenseer Bahnhöfen, aber auch zu öffentlichen Einrichtungen und Geschäfts- und Gesundheitszentren des täglichen Bedarfs zuvorderst umgesetzt werden sollen. „Der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur an den Hauptstraßen spielt für uns eine zentrale Rolle“, bekräftigt Steller.

Mögliche Fördergelder dürfen nicht wegen fehlender Planung verfallen

Bei der Umsetzung wünsche man sich zudem „die Berücksichtigung der Gegebenheiten in Falkensee und kein ausschließlich stures Vorgehen nach dem Regelwerk für Radverkehrsanlagen“, sagt der CDU-Stadtverordnete. Vielmehr sei eine Kombination aus smarten Verkehrsordnungs- und baulichen Maßnahmen gefragt, die unter anderem auch dem Erhalt der für das Falkenseer Stadtbild so typischen Stadtbäume dienen sollen. Hinzu kommt: „Wir wollen endlich weiterkommen. Das Radverkehrskonzept darf nicht andere wichtige Projekte völlig ausbremsen, von denen es in Falkensee eine Menge gibt. Ich denke da nur an Bibliothek oder Turnhallen. Die größte Gefahr, die ich zudem sehe ist, dass wir Fördergelder verfallen lassen, weil wir im Thema nicht vorankommen. Das wäre fatal.“ Fehlendes Personal im Planungsbereich der Stadt könnte dabei eine zentrale Rolle spielen, meint Pohl. Gegebenenfalls müsse man dort nachsteuern. Denn: „Wir wollen in Falkensee ja etwas bewegen.“

Nicht nur beim Radverkehr: Gutes Miteinander aller Verkehrsteilnehmer ist gefragt

Abgesehen von der Entwicklung des Radverkehrs, brennt Sven Steller noch eine weitere, ganz grundsätzliche Sache unter den Fingernägeln: „Wir müssen ein gutes Miteinander aller Verkehrsteilnehmer hinkriegen, das auch der Sicherheit jedes Einzelnen dient. Gegenseitige Rücksichtnahme ist das A und O. Das noch stärker in die Öffentlichkeit zu tragen, muss neben aller Planung ebenfalls im Fokus stehen.“

Von Nadine Bieneck