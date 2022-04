Falkensee

Zu einem Feuer in einem offenbar leerstehenden kleinen Haus ist es am Sonntagabend in Falkensee gekommen. Der Alarm erreichte die Leitstelle Potsdam nach Angaben eines Sprechers gegen 19.20 Uhr. „Gegenwärtig ist bekannt, dass es sich um ein leerstehendes Gebäude handelt“, so der Sprecher. Es sei niemand verletzt worden. Der Brand sei unter Kontrolle, hieß es gegen 21.10 Uhr. Polizisten fielen zwei Jugendliche in Tatortnähe auf, die als Tatverdächtige in Betracht kommen könnten. Das gab eine Sprecherin der Polizeidirektion West am Montag bekannt. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt führt die Kriminalpolizei.

Lesen Sie auch Falkenseer Feuerwehr mit Ehrenamt und Hauptamt Hand in Hand

Falkensee: Feuerwehr löst Großalarm aus

Schon auf der Anfahrt der Feuerwehren, die schon im Großalarm ausgerückt war, war eine hohe schwarze Rauchwolke zu sehen. Beim Erkunden der Freiwilligen Feuerwehren wurde festgestellt, dass das Gebäude auf einem Hügel bereits in voller Ausdehnung brannte und schon teilweise in sich eingestürzt war. Sofort gingen die Kameraden unter schweren Atemschutz und Strahlrohr vor, um das brennende Gebäude zu löschen. Bei dem Gebäude wurde weiterhin festgestellt, dass es dort einen Keller gibt.

Das eingestürzte Haus ist von Löschschaum bedeckt. Die Feuerwehrleute bekämpfen den Brand weiter, das Gebäude liegt an einem Wald. Quelle: Julian Stähle

Dieser wurde anschließend mit schwerem Schaum geflutet, sodass übrig gebliebene Glutnester erstickt wurden.Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde in unmittelbarer Nähe ein weiterer Brand festgestellt.Dort brannte eine kleine Waldfläche. Diese löschten die Kameraden ebenfalls.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Einsatz kam auch eine Drohne. Diese wurde eingesetzt, um sich eine Lage aus der Höhe zu machen und um eventuelle weitere Brandstellen ausfindig zu machen. Alle Feuerstellen konnten von den Freiwilligen Kameraden zügig gelöscht werden.

Lesen Sie auch Größter Feuerwehr-Hilfskonvoi Richtung Ukraine startet in Falkensee

Brand: Glutnester-Suche mit Wärmebildkamera

Mithilfe einer Wärmebildkamera wurden die Brandstellen abgesucht, um letzte Glutnester zu löschen.Der Einsatz dauerte bis in die späten Abendstunden an, gegen 21 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Wie es zu den beiden Bränden kam, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt.

Ein Sachschaden konnte vor Ort noch nicht benannt werden.

Von Julian Stähle